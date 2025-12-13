Starul din sport care și-a cheltuit primul milion de dolari în 45 de minute. Pe ce a aruncat banii și ce mesaj i-a dat banca

ADVERTISEMENT

O poveste de-a dreptul incredibilă vine de departe, din Statele Unite ale Americii. În prim-plan este un sportiv de legendă, care a scris istorie într-un sport extrem de popular peste ocean. Starul a dezvăluit, recent, cum și-a cheltuit primul milion de dolari, mai exact primul salariu, pe care l-a câștigat în carieră.

Shaquille O’Neal, sportivul care și-a cheltuit primul salariu, un milion de dolari, în 45 de minute

Născut pe 6 martie 1972 în Newark, New Jersey, Shaquille O’Neal, pe numele său complet Shaquille Rashaun O’Neal, este un fost jucător profesionist de baschet american. Acesta nu s-a rezumat doar la dreptunghiul verde de sub cele două panouri. A mai fost rapper, actor, ofițer de poliție și șerif adjunct.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei din NBA, dar și după retragere, acesta a avut mai multe porecle, de la Shaq, Diesel, Superman, The Big Aristotle, Shaq Fu până la MDE (Most Dominant Ever). Specialiștii din baschet îl consideră pe ”Shaq” drept cel mai dominant centru din istoria NBA. Puterea sa fizică era incredibilă. Puțini erau cei care i se puteau pune în cale. Practc, era de neoprit în duelurile unu la unu.

Trebuie spus că Shaq este considerat și unul dintre cei mai carismatici și iubiți jucători din istoria NBA. După retragerea din 2011 acesta a devenit poate și mai popular, asta datorită prezenței constante în media și pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

a povestit recent cum și-a cheltuit primul salariu, mai exact primul milion de dolari. În timp ce alți sportivi obișnuiesc să-și pună banii deoparte, la ”saltea”, să îi investească sau să-i lase în bancă, americanul a făcut notă discordantă.

ADVERTISEMENT

După ce a semnat cu Orlando Magic în 1992, O’Neal a ajuns și la momentul mult așteptat: primul salariu. A fost unul impresionant, mai exact un cec de un milion de dolari. Suma, una colosală pentru orice persoană, s-a dovedit un fleac pentru Shaq. În doar 45 de minute, toți banii aveau să fie cheltuiți de marele sportiv.

Ce a cumpărat Shaquille O’Neal din primul milion de dolari câștigat în baschet

Pentru un tânăr care trecuse printr-o copilărie modestă, sub disciplina militară a tatălui său vitreg, această sumă era practic o bogăție fără margini. Cum au venit însă, așa de repede s-au dus banii. Încă de mic copil, O’Neal visa să conducă într-o zi un Mercedes-Benz neagru, impecabil.

ADVERTISEMENT

Astfel, cum a pus mâna pe milionul de dolari, s-a dus la un salon auto și și-a cumpărat mașina visurilor din copilărie. Ziua cheltuielilor nu s-a oprit aici. Asta pentru că, după ce a ajuns acasă, tatăl său vitreg a văzut bolidul de lux și a spus: ”Foarte frumos, dar unde este mașina mea?”.

Shaq, deloc un om zgârcit, s-a întors la salon și a mai cumpărat o mașină. Dar asta nu e totul. Văzând că fiul și soțul ei au mașini noi, mama lui Shaq a avut și ea pretenții. A urmat astfel achiziția a încă unui vehicul de lux.

Cumpărăturile din acea zi nu s-au oprit aici. Pe lângă cele trei mașini, sportivului a mai cumpărat ceasuri de lux, costume, bijuterii și cadouri pentru prieteni. ”Am cheltuit un milion de dolari în aproximativ 45 de minute. A doua zi banca m-a sunat și mi-a spus: ‘Fiule, vei da faliment dacă continui așa’”, își amintește Shaq râzând, conform .

Ce avere impresionantă are în prezent Shaquille O’Neal

”Shaq” a debutat în baschet în 1992 și s-a retras în 2011 după 19 sezoane de excepție. În cele două decenii în care a uimit planeta, acesta și-a trecut în palmares și 4 titluri NBA. Shaquille O’Neal este considerat unul dintre cei mai de succes foști sportivi din punct de vedere financiar.

Nu a avut mereu o situația financiară ”roz”. A trecut și printr-un faliment în trecut. Dar gigantul și-a învățat lecția. A câștigat patru ”inele” – trei cu Lakers și unul cu Miami – a fost MVP și a ajuns în Hall of Fame. Cel mai important e faptul că știe în prezent cum să aibă grijă de banii săi. Lucrează ca analist în prezent, mai este DJ, om de afaceri și investitor.

Dacă tragem linie vedem faptul că baschetbalistul a adunat o avere uriașă din sport, dar și din diferite afaceri pe care le-a inițiat. De-a lungul carierei sale în NBA, O’Neal a câștigat 292 de milioane de dolari în salarii și încă 200 de milioane de dolari din contracte de imagine.