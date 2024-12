Starul din Tânăr și neliniștit care nu a renunțat la cariera sa. Are 77 de ani și lucrează ca însoțitoare de zbor, după ce a apărut în mii de episoade

Chiar dacă este greu de crezut, dar o actriță care a apărut în mii de episoade ale serialului fenomen Tânăr și neliniștit, nu a renunțat niciodată la locul său de muncă. Ajunsă la 77 de ani, încă lucrează ca însoțitoare de zbor.

Actrița din Tânăr și neliniștit care încă lucrează ca stewardesă

Deși este cunoscută pentru ca Esther Valentine și are o stea pe Hollywood Walk of Fame, Kate Linder a ales o . Atunci când nu filmează pentru celebra telenovelă, ea zboară, având o ocupație mult mai puțin strălucitoare decât actoria.

Ajunsă la 77 de ani, actrița a explicat că duce o viață aglomerată și deloc previzibilă. A apărut deja peste 2500 de episoade, dar nu a vrut să renunțe la activitatea sa, deoarece îi place ce face.

„Este cu adevărat interesant pentru că într-o zi sunt pe platourile de filmare, a doua zi particip la acest parade de Crăciun de la Hollywood, iar apoi servesc cafea la înălțime. Nu uiți niciodată cine ești în felul acesta. Te menține cu picioarele pe pământ”, a declarat Kate Linder, citată de

De altfel, după 42 de ani de când apare în serial, este normal ca oamenii să o recunoască. I s-a întâmplat chiar recent, dar nu se rușinează. Consideră că nu are motive. Din contră, se bucură.

Cum a reacționat când a fost recunoscută

Kate Linder a oferit mai multe detalii despre ceea ce i s-a întâmplat în avion. Femeia care a văzut-o nu putut să creadă că este chiar ea. „Stăteam la poartă, pregătită să urc în avion, când o femeie s-a uitat la mine și a spus: ‘Kate Linder? Nu, nu ești tu.’

Iar eu i-am răspuns: ‘Eram când m-am trezit. Deci ceva nu e în regulă. Nu știu ce nu e în regulă.’ Nu-i venea să creadă că voi lucra pe acel zbor. Și, în final, a ajuns să fie chiar pe acel zbor”, și-a amintit Kate.

Linder a spus că inițial nu vorbea prea mult despre jobul său de stewardesă, deoarece credea că oamenii ar putea să o ia mai puțin în serios ca actriță. Cu toate acestea, pe măsură ce anii treceau, s-a răzgândit.

Ea a adăugat că nu are de gând să renunțe prea curând la meseria sa. „Am întâlnit telespectatori în avion și am avut parte de povești minunate. Am realizat că, atâta timp cât voi face ambele joburi bine, le voi continua.”