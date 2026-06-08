Sport

Starul dorit de Real Madrid, hat-trick de senzație înainte de CM 2026! Mesaj dur pentru Florentino Perez: „Nici pentru 150 de milioane de euro”

Michael Olise, starul pe care Florentino Perez ar fi gata să plătească o avere, a făcut spectacol la naționala Franței, însă Bayern Munchen le trântește ușa în nas spaniolilor. Hat-trick de senzație
Ciprian Păvăleanu
09.06.2026 | 00:28
Starul dorit de Real Madrid hattrick de senzatie inainte de CM 2026 Mesaj dur pentru Florentino Perez Nici pentru 150 de milioane de euro
ULTIMA ORĂ
Michael Olise a înscris un hat-trick la ultimul meci amical dinaintea Campionatului Mondial. Foto: X
ADVERTISEMENT

Florentino Perez a câștigat alegerile pentru președinția lui Real Madrid și a promis că va face o ofertă colosală pentru un transfer de top, ce se va ridica la nivelul celui al lui Cristiano Ronaldo sau Kaka. Deși a declarat că nu ar fi vorba despre Olise, Fabrizio Romano a dezvăluit că, de fapt, francezul ar fi ținta madrilenilor. Extrema lui Bayern a marcat un hat-trick pentru Franța în amicalul cu Irlanda de Nord și a făcut spectacol pe teren.

Dorit de Real Madrid, Michael Olise a înscris un hat-trick în tricoul Franței

„Les Bleus” se pregătesc de Campionatul Mondial și au disputat câteva meciuri amicale înaintea turneului final. Ultimul dintre ele a fost împotriva Irlandei de Nord, iar Franța a câștigat cu 3-1, toate cele trei goluri fiind marcate de același Michael Olise, extrema celor de la Bayern Munchen.

ADVERTISEMENT

Francezul ar fi intrat pe radarul celor de la Real Madrid, deși Florentino Perez a negat interesul pentru fotbalistul bavarezilor. Președintele madrilenilor a dezvăluit că va da cel puțin 150 de milioane de euro pe un fotbalist care nu este Haaland, Olise, Doku și nici Harry Kane. El a mai spus că este vorba despre un fotbalist tânăr, care nu vine din Premier League. În ciuda acestor indicii, Fabrizio Romano a explicat că, în secret, Olise ar fi ținta „los blancos”.

Michael Olise a fost titularizat de Didier Deschamps în amicalul cu Irlanda de Nord și a izbutit să înscrie un hat-trick. Dacă la primul gol a îndeplinit o formalitate, celelalte două reușite au fost superbe. La cel de-al doilea gol aproape că a rupt plasa cu un șut din interiorul careului, în timp ce a treia reușită a venit în urma unui șut plasat din marginea careului, marca Olise.

ADVERTISEMENT
Măsurile anunțate de Moscova, după ce premierul proeuropean al Armeniei a câștigat alegerile...
Digi24.ro
Măsurile anunțate de Moscova, după ce premierul proeuropean al Armeniei a câștigat alegerile parlamentare

Bayern Munchen îi taie aripile lui Florentino Perez

Bayern Munchen este un club respectabil care nu duce lipsă de forță financiară, tocmai de aceea bavarezii nu caută să vândă jucători importanți pe sume uriașe. Deși Florentino Perez vrea să înainteze o ofertă record pentru Michael Olise, președintele Herbert Hainer i-a transmis „să-și pună pofta în cui”:

ADVERTISEMENT
Ionel Ganea, după meciul caritabil de la Făgăraș:
Digisport.ro
Ionel Ganea, după meciul caritabil de la Făgăraș: "Un om fără caracter! Mi-a dat mesaj că nu mai vine"

„Michael Olise este jucător la Bayern și are un contract pe termen lung. Nu suntem un club care vinde jucători. Dacă Florentino Perez vrea să ne trimită o ofertă, lucru care nu s-a întâmplat până acum, poate să-și scutească efortul, nici măcar pentru 150 de milioane de euro sau mai mult”, a declarat Herbert Hainer, citat de marca.com.

ADVERTISEMENT
Surpriză totală! Cine este noul ministru al Apărării în guvernul premierului desemnat Eugen...
Fanatik
Surpriză totală! Cine este noul ministru al Apărării în guvernul premierului desemnat Eugen Tomac: „A acceptat”
Coșmar pentru starul de 70 de milioane de euro! OUT din lot cu...
Fanatik
Coșmar pentru starul de 70 de milioane de euro! OUT din lot cu 3 zile înainte de startul Campionatului Mondial
Ionel Ganea, atac necruțător după meciul caritabil în memoria fiului său: „Un om...
Fanatik
Ionel Ganea, atac necruțător după meciul caritabil în memoria fiului său: „Un om fără caracter!”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
5 cu Claudiu Răducanu. Cursul valutar l-a dat peste cap pe fostul atacant
iamsport.ro
5 cu Claudiu Răducanu. Cursul valutar l-a dat peste cap pe fostul atacant
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!