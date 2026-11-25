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Cununia a avut loc miercuri, la numai două zile după ce fotbalistul giuleștenilor a fost decisiv în victoria obținută de Rapid pe terenul lui Sepsi, scor 3-1, în etapa a 16-a din SuperLiga. Petrila a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Claudiu Petrila s-a căsătorit cu Ana-Maria Nisioiu

Fotbalistul și partenera sa au făcut pasul cel mare la aproximativ cinci luni după cererea în căsătorie. , în timpul unei vacanțe petrecute în Santorini, Grecia.

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Atunci, Petrila i-a oferit inelul de logodnă, iar Ana-Maria a publicat imaginile pe rețelele de socializare, alături de mesajul: „10 iunie 2026. Oficial, pentru totdeauna. Cel mai frumos «Da» din viața mea”.

Ana-Maria Nisioiu este originară din Câmpulung Moldovenesc și activează în domeniul frumuseții. Cei doi s-au cunoscut la Cluj-Napoca, în perioada în care Petrila evolua pentru CFR Cluj, și formează un cuplu de aproximativ trei ani.

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Petrila, decisiv în victoria Rapidului cu Sepsi

Luni, la Sfântu Gheorghe. A oferit pasa decisivă la golul lui Alexandru Dobre, marcat după numai 40 de secunde, apoi a înscris în minutul 47, după o pasă primită de la Olimpiu Moruțan. Rapid s-a impus cu 3-1, iar Ilie Dumitrescu l-a considerat pe Petrila cel mai bun jucător de pe teren.

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„Mie mi-a plăcut ca abordare, un început foarte bun al celor de la Rapid. Ideea a fost că ai jucători care aduc un plus evident, Petrila a făcut un joc foarte bun, consider că a fost cel mai bun jucător de pe teren în seara asta (n.r. luni, 23 noiembrie). Cred că au fost 65-70 de minute foarte bune ale Rapidului, putea să facă 3-1 și să-și facă meciul mai ușor”, a declarat Ilie Dumitrescu după meci la .

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