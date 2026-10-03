Starul FCSB, șocat de „stilul spartan” al lui Laurențiu Reghecampf! „Este ‘The Special One’. Una dintre cele mai epuizante săptămâni”

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a revenit oficial la FCSB pe 24 septembrie, înlocuindu-l pe Marius Baciu. Karlo Muhar (30 de ani) a dezvăluit cum a decurs prima săptămână sub comanda noului tehnician, afirmând că antrenamentele au fost extrem de solicitante din punct de vedere fizic.

Karlo Muhar, șocat de „stilul spartan” al lui Laurențiu Reghecampf

Karlo Muhar a oferit detalii de la antrenamentele efectuate sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, pe care l-a numit ‘The Special One’, expresie asociată cu actualul antrenor al lui Real Madrid, Jose Mourinho. „Această întrerupere a venit exact când trebuia. Suntem mulți jucători sosiți recent și era esențial să formăm un grup unit, să ne armonizăm cu staff-ul și să punem la punct detaliile tactice și fizice.

ADVERTISEMENT

Ședințele de pregătire au fost extrem de dure. Laurențiu Reghecampf este ‘The Special One’; are o prezență impunătoare și îți dai seama imediat de calibrul său. Debordează de siguranță, ceea ce este vital pentru un fotbalist. Nu îl cunoșteam personal, însă toți cei din jur mi-au vorbit la superlativ despre el.

Nu eram familiarizat cu stilul său spartan de lucru, dar l-am simțit pe propria piele. Întreg lotul resimte o febră musculară puternică. A fost una dintre cele mai epuizante săptămâni din cariera mea, însă aceste eforturi erau absolut necesare”, a afirmat mijlocașul croat, conform .

ADVERTISEMENT

Ce i-a transmis Laurențiu Reghecampf lui Gigi Becali după sosirea la FCSB

Înainte de a fi prezentat oficial la FCSB, anunța deja că fotbaliștii vor avea parte de antrenamente extrem de solicitante în această pauză competițională. „Reghe mi-a zis: ‘În primul și-n primul rând, cum vin îi sparg 10 zile. Două antrenamente pe zi. Păi ăia nu sunt pregătiți, băi patroane’ ”, afirma Gigi Becali pe 21 septembrie, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Primul meci al FCSB-ului din mandatul lui Laurențiu Reghecampf va fi pe teren propriu contra celor de la Oțelul. Partida din etapa a 11-a va avea loc sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30. Apoi, în , gruparea „roș-albastră” va evolua pe terenul celor de la FC Voluntari, luni, 19 octombrie, de la ora 21:00.