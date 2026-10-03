Starul FCSB, șocat de „stilul spartan” al lui Laurențiu Reghecampf! „Este ‘The Special One’. Una dintre cele mai epuizante săptămâni”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a revenit oficial la FCSB pe 24 septembrie, înlocuindu-l pe Marius Baciu. Karlo Muhar (30 de ani) a dezvăluit cum a decurs prima săptămână sub comanda noului tehnician, afirmând că antrenamentele au fost extrem de solicitante din punct de vedere fizic.
Karlo Muhar a oferit detalii de la antrenamentele efectuate sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, pe care l-a numit ‘The Special One’, expresie asociată cu actualul antrenor al lui Real Madrid, Jose Mourinho. „Această întrerupere a venit exact când trebuia. Suntem mulți jucători sosiți recent și era esențial să formăm un grup unit, să ne armonizăm cu staff-ul și să punem la punct detaliile tactice și fizice.
Ședințele de pregătire au fost extrem de dure. Laurențiu Reghecampf este ‘The Special One’; are o prezență impunătoare și îți dai seama imediat de calibrul său. Debordează de siguranță, ceea ce este vital pentru un fotbalist. Nu îl cunoșteam personal, însă toți cei din jur mi-au vorbit la superlativ despre el.
Nu eram familiarizat cu stilul său spartan de lucru, dar l-am simțit pe propria piele. Întreg lotul resimte o febră musculară puternică. A fost una dintre cele mai epuizante săptămâni din cariera mea, însă aceste eforturi erau absolut necesare”, a afirmat mijlocașul croat, conform sport.ro.
Înainte de a fi prezentat oficial la FCSB, Laurențiu Reghecampf anunța deja că fotbaliștii vor avea parte de antrenamente extrem de solicitante în această pauză competițională. „Reghe mi-a zis: ‘În primul și-n primul rând, cum vin îi sparg 10 zile. Două antrenamente pe zi. Păi ăia nu sunt pregătiți, băi patroane’ ”, afirma Gigi Becali pe 21 septembrie, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA.
Primul meci al FCSB-ului din mandatul lui Laurențiu Reghecampf va fi pe teren propriu contra celor de la Oțelul. Partida din etapa a 11-a va avea loc sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30. Apoi, în runda a 12-a, gruparea „roș-albastră” va evolua pe terenul celor de la FC Voluntari, luni, 19 octombrie, de la ora 21:00.