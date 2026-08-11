Starul formației din SuperLiga a plecat din România! Care este motivul

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Brazilianul Anderson Ceara (27 de ani) se află în continuare sub contract cu Csikszereda, deși a fost aproape în această vară atât de FCSB, cât și CFR Cluj. La 3 zile după ce a evoluat pentru formația din Miercurea Ciuc în duelul de la Ovidiu cu Farul, sud-americanul a plecat din România, fiind învoit de club pentru a reveni în țara natală.

Anderson Ceara a plecat din România. Brazilianul, dorit de un club uriaș

Anderson Ceara a plecat marți din România. Conform jurnalistului , reprezentantul brazilianului a precizat că acesta a solicitat o învoire de o săptămână din partea clubului Csikszereda pentru a-și rezolva o serie de probleme personale în Brazilia. Titular în primele 3 etape din noul sezon, Ceara a intrat pe final în meciul pe care gruparea din Miercurea Ciuc l-a disputat sâmbătă pe terenul Farului (2-3).

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Totuși, decizia lui Ceara de a părăsi România în timpul sezonului pare ieșită din comun, iar plecarea sa ar putea avea o legătură cu faptul că formația egipteană Al Ahly, cea mai titrată grupare din istoria fotbalului african, ar fi interesată de un transfer. Fotbalistul cotat la 750.000 de euro mai are contract cu Csikszereda până în 2028.

De ce nu a semnat Anderson Ceara cu FCSB sau CFR Cluj

, motivul oferit de cele două formații fiind situația medicală a fotbalistului. „A fost un RMN la amândoi genunchii. Medicul nostru a avut o opinie. Am luat a doua opinie de la unul dintre cele mai importante nume din ortopedia românească, Bogdan Ioan Codorean. Și a mai fost opinia medicului specialist care l-a diagnosticat.

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Toate cele 3 opinii au coincis. Medicul nostru a luat legătura cu medicul de la Csikszereda, știa că a fost operat, dar nu știa că problemele sunt insurmontabile. Și aici s-a încheiat povestea. Noi nu am fi divulgat, spuneam că doar nu ne-am înțeles cu jucătorul”, declara Mihai Stoica în luna iunie, la . .

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La ce echipe a evoluat Anderson Ceara înainte de a sosi în România

Anderson Ceara s-a format la un club uriaș din Brazilia, Santos, iar în perioada 2018-2023 a aparținut de prima echipă, evoluând însă în doar 12 jocuri. Acesta a fost împrumutat de trei ori, la grupări din ligile inferioare ale Braziliei, CRB, Maringa și Santa Cruz, înainte de a semna cu Csikszereda în 2024.