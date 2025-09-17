Sport

Starul în devenire a murit la doar 25 de ani! Lumea sportului, din nou în doliu

Tragedie în sportul mondial. S-a stins din viață la doar 25 de ani în urma unui accident cumplit de mașină. „Ne va lipsi cel mai mult zâmbetul său molipsitor”.
Alex Bodnariu
17.09.2025 | 13:25
Starul în devenire a murit la doar 25 de ani! Lumea sportului, din nou în doliu
Starul în devenire a murit la doar 25 de ani! Lumea sportului, din nou în doliu

Tragedie în hocheiul nord-american: Orca Wiesblatt, fratele unui jucător din NHL, a murit într-un accident rutier. Atacantul canadian s-a stins din viață la 25 de ani. Vestea a fost confirmată luni de echipa sa, Allen Americans.

Orca Wiesblatt, jucător de hockey, a murit la doar 25 de ani

Originar din Calgary, Wiesblatt urma să joace în acest sezon pentru Allen Americans, formație din ECHL (East Coast Hockey League) – a treia ligă valorică din hocheiul profesionist nord-american, unde multe echipe sunt afiliate cluburilor din NHL.

Accidentul rutier în care și-a pierdut viața Orca Wiesblatt a avut loc în weekend, în provincia canadiană British Columbia. Poliția locală investighează circumstanțele producerii tragediei, însă nu au fost făcute publice încă detalii suplimentare.

Cine a fost Orca Wiesblatt. Fratele său joacă în NHL

Orca și-a făcut debutul profesionist în sezonul trecut cu Pensacola, în SPHL (Southern Professional Hockey League), și a avut un an foarte bun în Federal Prospects Hockey League, la echipa Athens Rock Lobsters, unde a adunat 42 de puncte în 37 de meciuri. Înainte de a trece la seniori, a jucat patru sezoane în WHL (Western Hockey League), una dintre ligile de juniori de elită din Canada, pentru Calgary Hitmen.

Antrenorul și directorul general al Allen Americans, Steve Martinson, a transmis un mesaj emoționant: „Suntem cu toții îndurerați. Orca era nerăbdător să facă acest pas în cariera sa. Nu era doar talentat, ci și un jucător capabil să schimbe ritmul prin loviturile sale puternice. Ne va lipsi cel mai mult zâmbetul său molipsitor”.

Familia Wiesblatt este bine cunoscută în hocheiul canadian. Fratele său, Ozzy Wiesblatt, joacă în NHL (National Hockey League), cea mai puternică ligă de hochei din lume, unde a debutat sezonul trecut la Nashville Predators.

