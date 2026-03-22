Starul lui Arsenal, probleme în vestiarul fostei echipe: „Colegii m-a luat peste picior când le-am am zis”

Arsenal face cel mai bun sezon din ultimii douăzeci de ani. Cu două luni rămase până la finalul stagiunii 2025/2026, formația pregătită de Mikel Arteta este în continuare angrenată pe toate fronturile, având șanse reale de a termina actuala campanie cu patru trofee în vitrină. Performanța pe care o reușește acum gruparea de pe Emirates este cu atât mai impresionantă cu cât în urmă cu câțiva ani, nimeni nu-i dădea nicio șansă la vreun trofeu, nici măcar proprii membrii ai clubului.

Gabriel Jesus, luat peste picior când a spus că vrea să câștige titlul cu Arsenal

Înainte de marele meci cu Manchester City din finala Cupei Ligii Angliei, Gabriel Jesus a vorbit cu jurnaliștii de la The Athletic, cărora le-a povestit cum a fost întâmpinat pe Emirates, în vara anului 2022, atunci când i-a părăsit pe „cetățeni” și a semnat cu Arsenal. În momentul în care brazilianul s-a alăturat echipei lui Mikel Arteta, acesta avea deja în palmares patru titluri de campion în , toate câștigate alături de City.

Chiar și așa, el nu a privit mutarea în Londra ca pe un pas înapoi în carieră, ci ca pe un restart, țelul său fiind acela de a deveni din nou campion în Anglia, repetând astfel performanțele impresionante de pe Etihad și în tricoul lui Arsneal. Răspunsurile pe care le-a primit însă au fost unele total neașteptate, mai ales că multe dintre ele au venit chiar din partea noilor săi colegi, care au râs de el în momentul în care i-au auzit obiectivul.

„Câțiva dintre colegii mei au râs de mine când le-am spus că vreau să câștig titlul cu Arsenal. Mi-au zis că poate am semnat cu clubul greșit. Am fost șocat să aud asta din gura lor și mă tot întrebam de ce au această părere. Având în vedere calitatea echipei noastre, de ce nu am putea să câștigăm campionatul?”, a declarat Gabriel Jesus pentru The Athletic.

Din nefericire pentru Jesus, până în acest moment obiectivul său nu a fost realizat, „tunarii” terminând pe locul al doilea în Premier League în fiecare din ultimele trei sezoane. În actuala ediție însă, Arsenal pare că va rupe blestemul. În prezent, trupa lui Mikel Arteta este lider detașat în campionat, la nouă puncte distanță de Manchester City, ocupanta locului secund. De asemenea, clubul de pe Emirates are toate șansele să ajungă departe și în Liga Campionilor, acolo unde este cotat de către bookmakeri cu prima șansă la câștigarea trofeului. Deja calificați în sferturile de finală ale competiției, „tunarii” vor da piept cu cei de la Sporting Lisabona pentru un loc în ultimele patru.

În plus, Arsenal este angrenată în continuare și în cele două cupe interne. În FA Cup, londonezii urmează să joace cu divizionara secundă Southampton, tot în sferturile de finală, iar în , „tunarii” sunt deja calificați în ultimul act, pe care îl vor disputa chiar astăzi, în fața marii rivale Manchester City. Meciul va avea loc pe Wembley și va începe la ora 18:30.