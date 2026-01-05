Starul lui Bayern Munchen și-a pus fanii în cap după ce a anunțat că vrea la Real Madrid: „Rezervă pentru tot sezonul!”

ADVERTISEMENT

Lennart Karl (17 ani) este cel mai în vogă fotbalist ce evoluează în campionatul Germaniei. Tânărul atacant a profitat din plin de absența lui Jamal Musiala și a câștigat încredere lui Vincent Kompany. În ciuda acestui lucru, fotbalistul a reușit să nemulțumească suporterii prin ultimele sale declarații.

Lennart Karl și-a pus fanii în cap după ce a anunțat că vrea la Real Madrid

Lennart Karl a reușit să se impună în primul 11 al lui Bayern, iar specialiștii îi prevăd un viitor strălucit. Atât Vincent Kompany, cât și suporterii de pe Allianz Arena îl apreciază, însă acest lucru s-ar putea schimba după ultimele declarații.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul i-a surprins pe toți când a declarat faptul că visul său cel mai mare este să ajungă la Real Madrid. Lennart Karl este primul jucător sub 18 ani din istoria Ligii Campionilor care a marcat în trei meciuri consecutive.

Karl mai are contract cu Bayern Munchen până în 2028, însă acesta se gândește deja la o plecare. Într-o atmosferă relaxată a sa la fan clubul Bayern München din Burgsinn, un oraș foarte apropiat de Frammersbach, localitatea sa natală și-a expus dorința de a ajunge la Real Madrid

ADVERTISEMENT

„Sper ca acest lucru să rămână între noi. Bayern este un club foarte mare. Este un vis să joci acolo, dar într-o zi vreau să ajung la Real Madrid. Acesta este clubul meu de vis, dar să rămână între noi”, a declarat Lennart Karl, conform .

ADVERTISEMENT

Fanii au taxat dur declarațiile lui Lennart Karl

, fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Aceștia îi cer lui , asta pentru a se învăța minte pentru cele declarate.

„Ex-starul nostru, la revedere” sau „Out! Rezervă pentru tot restul sezonului” sunt doar două dintre comentariile care nu vor să mai audă de Lennart Karl la Bayern Munchen.

ADVERTISEMENT

Pasiunea lui Lennart Karl pentru Real Madrid datează încă din 2018. În vârstă de doar 10 ani, fotbalistul s-a dus la un stagiu de probă pentru echipa din capitala Spaniei.

Jurnalistul Sebastian Leisgang, prieten al familiei lui Karl, a povestit acest lucru în podcastul său „And Now Sports”, în urmă cu doar câteva zile: „A avut un trial la Real Madrid când avea 10 ani. Au existat cantonamente regionale, unul dintre ele în regiunea Aschaffenburg. De acolo a trecut în runda următoare, care a avut loc la Memmingen. Acolo a avut din nou succes și a fost invitat să călătorească la Madrid, pe Bernabéu, dar, după cum știți, înțelegerea cu Real Madrid nu s-a concretizat”.

Lennart Karl vrea să reprezinte Germania la Cupa Mondială

Pe lângă declarațiile vizavi de transferul la Real Madrid, Lennart Karl a mărturisit că își dorește să facă parte din lotul convocat de Julien Nagelsmann la Cupa Mondială de anul viitor.

„Desigur că mi-ar plăcea să merg. Trebuie să joc bine și apoi vom vedea dacă, până la urmă, se va concretiza. Să mergi la un Campionat Mondial la 17 ani ar fi ceva special. Muncesc foarte mult și sper să fiu răsplătit”, a mai spus Lennart Karl, conform sursei amintite mai sus.