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Starul lui Bayern și al naționalei Germaniei s-a accidentat la antrenament și ratează Cupa Mondială! Ce fotbalist l-a înlocuit

Un fotbalist convocat de Julian Nagelsmann în lotul Germaniei pentru Cupa Mondială a suferit o accidentare și va rata turneul final. Acesta a fost înlocuit.
Bogdan Mariș
06.06.2026 | 08:40
Starul lui Bayern si al nationalei Germaniei sa accidentat la antrenament si rateaza Cupa Mondiala Ce fotbalist la inlocuit
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Lennart Karl (18 ani) s-a accidentat la antrenament și ar putea să rateze Cupa Mondială. FOTO: Hepta
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Lennart Karl (18 ani), tânărul fotbalist care a „explodat” în tricoul lui Bayern Munchen în sezonul recent încheiat, a fost inclus de Julian Nagelsmann în lotul pentru Cupa Mondială, fiind cel mai tânăr jucător ales de selecționer. Din nefericire pentru germani, Karl, care avea șanse reale la un loc de titular, va rata turneul final după ce a suferit o accidentare la antrenament.

Lennart Karl s-a accidentat și ratează Cupa Mondială

Karl a suferit o ruptură musculară la antrenamentul efectuat vineri de naționala Germaniei înainte de meciul amical cu Statele Unite, care se va disputa sâmbătă, de la ora României 21:30. Selecționerul Julian Nagelsmann a anunțat că acesta va rata turneul final. „Îmi pare incredibil de rău pentru Lenny. Cu veselia, creativitatea, viteza și personalitatea lui, s-a integrat perfect în echipă. Este un șoc imens pentru el și pentru noi toți că va rata Cupa Mondială.

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Este doar o mică consolare faptul că este tânăr și mai are multe turnee în față. Ne-ar fi plăcut să-l avem în echipă”, a spus acesta, conform The Athletic. Lennart Karl, care poate evolua atât ca mijlocaș ofensiv, cât și în bandă, a impresionat în tricoul lui Bayern în sezonul 2025-2026, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 9 pase decisive. În amicalul câștigat cu 4-0 duminică împotriva Finlandei, fotbalistul bavarezilor a fost titular în banda dreaptă și a oferit o pasă decisivă la al doilea gol al atacantului care ar urma să fie titular în echipa Germaniei și la Cupa Mondială.

Cine l-a înlocuit pe Lennart Karl în lotul Germaniei

Federația Germană a anunțat pe site-ul oficial că în locul lui Lennart Karl a fost convocat Assan Ouedraogo (20 de ani). „Cu Ouedraogo, avem acum un jucător care, similar lui Lenny, a avut un start excelent cu noi. Este, de asemenea, foarte talentat și este menit să joace aici cu îndrăzneală și libertate”, a spus Julian Nagelsmann. Fotbalistul lui RB Leipzig are o singură selecție la națională, în meciul cu Slovacia din preliminariile CM (6-0), în care a reușit să și înscrie.

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Naționala Germaniei debutează la Cupa Mondială pe 14 iunie, de la ora 20:00 (ora României), cu un duel împotriva naționalei din Curacao, care are cel mai bătrân selecționer de la turneul final din această vară. „Mannschaft”-ul va mai întâlni în grupa E Coasta de Fildeș, pe 20 iunie, de la ora 23:00, și Ecuador, pe 25 iunie, de la ora 23:00.

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