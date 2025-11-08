Starul lui CFR Cluj e aproape să îşi îndeplinească visul! A fost convocat la naţională şi poate juca la Mondialul din America

ADVERTISEMENT

Veste uriașă primită de vedeta de la CFR Cluj! Islam Slimani, atacantul adus de Neluțu Varga în această vară în Gruia, a fost convocat la naționala Algeriei pentru două meciuri amicale. El ar putea fi luat în calcul de selecționer pentru Campionatul Mondial de anul viitor!

Islam Slimani, atacantul de la CFR Cluj, a fost convocat la echipa națională

Atacantul algerian a jucat ani la rând în cele mai tari campionate din Europa și a semnat cu CFR pentru a prinde meciuri în picioare în vederea Campionatului Mondial.

Se pare că, până acum, planul vârfului funcționează. CFR Cluj a anunțat că fotbalistul a fost convocat la națională pentru cele două meciuri pe care Algeria le va juca în luna noiembrie cu reprezentativa de seniori a Egiptului.

„Atacantul nostru, Islam Slimani, a fost convocat la echipa națională a Algeriei, unde va face parte din echipa A’ și va disputa două partide amicale împotriva Egiptului, ultimele jocuri înaintea Cupei Arabe!”, au scris cei de la CFR Cluj pe rețelele de socializare.

Program de foc pentru naționala Algeriei. Ce urmează pentru Slimani

Algeria va participa la începutul lunii decembrie la FIFA Arab Cup. Primul meci confirmat este împotriva Irakului, iar câteva săptămâni mai târziu naționala lui Islam Slimani își va începe campania la Cupa Africii pe Națiuni, competiție găzduită de Maroc. În grupă mai fac parte Sudan, Burkina Faso și Guineea Ecuatorială.

. Islam Slimani a jucat 102 meciuri și a reușit să marcheze nu mai puțin de 46 de goluri. Dacă va fi ferit de accidentări, ar putea fi convocat la Campionatul Mondial de anul viitor.