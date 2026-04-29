Starul lui Chelsea a primit o suspendare de 4 ani pentru dopaj! Care au fost primele măsuri luate de fotbalist

Un fotbalist pentru care Chelsea a achitat 70 de milioane de euro a primit o suspendare de 4 ani pentru dopaj. Când ar putea să revină acesta pe gazon.
Bogdan Mariș
29.04.2026 | 19:50
Mykhailo Mudryk (25 de ani) a primit o suspendare de 4 ani pentru dopaj. Ucraineanul nu a mai jucat din noiembrie 2024. FOTO: Hepta
Mykhailo Mudryk (25 de ani) nu a mai evoluat pentru Chelsea sau naționala Ucrainei din noiembrie 2024, după ce a fost suspendat pentru dopaj de Federația Engleză. Acesta a fost depistat pozitiv cu meldonium, o substanță interzisă, după un test efectuat în urma unui meci disputat alături de echipa națională. Conform presei din Anglia, ucraineanul a primit o suspendare de 4 ani, însă a făcut deja apel la TAS pentru reducerea sancțiunii.

Suspendat provizoriu de Federația Engleză încă din decembrie 2024 pentru dopaj, Mykhailo Mudryk nu are dreptul să se antreneze alături de Chelsea, așadar a închiriat baza clubului Uxbridge FC, din divizia a șaptea, pentru a se pregăti în vederea unei reveniri pe gazon. Ucraineanul ar fi primit în acest an verdictul cu privire la perioada sancțiunii, iar suspendarea este una dură.

Conform TalkSport, ar fi vorba despre o suspendare de 4 ani, un verdict devastator pentru fotbalistul transferat de Chelsea în 2023 de la Șahtior Donețk în schimbul sumei de 70 de milioane de euro. Acesta a evoluat în 73 de partide pentru londonezi înainte de suspendare, reușind să marcheze 10 goluri și să ofere 11 pase decisive.

Starul lui Chelsea a făcut apel la TAS

Mykhailo Mudryk a negat în permanență că s-ar fi dopat, iar acesta a angajat firma Morgan Sports Law pentru a-l reprezenta în acest caz. Este vorba despre firma care l-a reprezentat pe Paul Pogba într-un caz similar. Francezul a primit la rândul său o suspendare de 4 ani în 2023, însă aceasta a fost redusă la 18 luni în 2024, iar mijlocașul a revenit pe gazon anul trecut, evoluând momentan pentru AS Monaco.

Mykhailo Mudryk a făcut deja apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv cu privire la sancțiunea primită. „TAS confirmă că a primit un apel depus de Mykhailo Mudryk împotriva Federației Engleze, la 25 februarie 2026. Părțile își prezintă în prezent declarațiile scrise, iar o audiere nu a fost încă programată”, au transmis cei de la TAS, conform The Athletic.

Când ar putea reveni pe gazon Mykhailo Mudryk

Mudryk speră ca sancțiunea aplicată de Federația Engleză să fie redusă sau chiar anulată, însă în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, ucraineanul ar urma să revină pe gazon în decembrie 2028, cu puțin timp înainte de a împlini 28 de ani. Acesta mai are contract cu Chelsea până în 2030, clubul având opțiunea de a prelungi înțelegerea cu încă un an. În perioada petrecută în afara terenului, Mudryk s-a remarcat pe rețelele sociale.

