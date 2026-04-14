Starul lui Chivu de la Inter și-a decis viitorul! Agentul său a spus totul într-un mesaj dat lui Fabrizio Romano

unul dintre cei mai importanți jucători de la Inter, au fost foarte intense în ultimul timp, iar fotbalistul turc era dat, de anumiți jurnaliști, ca și transferat la Galatasaray la finalul stagiunii.

Agentul lui Hakan Calhanoglu rupe tăcerea și face anunțul momentului despre starul lui Inter

Totuși, agentul fotbalistului turc, Gordon Stipic, a ținut să lămurească toată situația și a oferit o declarație pentru jurnalistul , spunând că mijlocașul se gândește doar la Inter și că nu au existat și nu există discuții despre un transfer la Galatasaray.

„Am o regulă generală, nu comentez pe seama speculațiilor, dar în acest caz e important pentru mine să clarific lucrurile odată pentru totdeauna. Hakan Calhanoglu e sub contract cu Inter până în vara anului 2027 și e foarte fericit la echipă și în Italia. Speculațiile publice despre un posibil transfer la Galatasaray au devenit din ce în ce mai intense în ultimul timp. Totuși, adevărul e unul: nu au existat negocieri cu Galatasaray nici în vara trecută, nici în iarnă. În niciun moment nu a fost vreo discuție.

Hakan rămâne concentrat sută la sută pe ceea ce contează în acest moment: Inter Milano, lupta pentru Scudetto și succesul obținut împreună cu echipa. Săptămână de săptămână, prin evoluțiile sale, pasiunea și responsabilitatea pe care le arată pe teren, continuă să demonstreze calitatea pe care o are și importanța în echipă. În același timp privește cu mândrie și determinare către viitor, către Cupa Mondială, unde o să-și conducă țara din postura de căpitan, o responsabilitate care este o onoare specială și înseamnă totul pentru el”, a spus agentul lui Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic.

Inter, din ce în ce mai aproape de titlu

să obțină 3 puncte foarte importante, pe terenul celor de la Como, asta după ce în runda trecută au bătut-o pe AS Roma, fără drept de apel, 5-2. Acum, elevii lui Cristi Chivu au produs o remontada împotriva trupei lui Cesc Fabregas, iar după ce au fost conduși cu 2-0, nerazzurri au învins, în cele din urmă, cu 4-3.

În acest moment, Inter are un avans de 9 puncte față de locul 2, ocupat de cei de Napoli, cu 6 etape rămase până la finalul stagiunii. În etapa viitoare, formația antrenată de Cristi Chivu urmează să joace acasă, contra celor de la Cagliari.