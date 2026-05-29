Starul lui Cristi Chivu a dat cărțile pe față după eventul realizat cu Inter: ”M-a învățat să am curajul să fiu vulnerabil”

Într-un sezon văzut de mulți ca fiind unul de tranziție sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a câștigat titlul în Serie A și Cupa Italiei. Iar antrenorul român și-a demonstrat calitățile, dar și faptul că a știut cum să țină în frâu un vestiar plin de staruri.

Un star al lui Cristi Chivu de la Inter, mărturisiri uluitoare

Deși accidentat o bună perioadă din sezon, fundașul de bandă dreaptă Denzel Dumfries (30 de ani) a fost unul dintre jucătorii cheie în . La final de sezon, olandezul a vorbit în documentarul ”Little Boys Grow Up” despre un lucru din afara terenului care l-a ajutat foarte mult să aibă încredere în el.

”Emoțiile fac parte din joc. Vorbirea face parte din el. Am învățat asta și datorită psihologului meu sportiv. O cunosc încă din perioada în care jucam la Sparta Rotterdam. Ea m-a învățat să am curajul să vorbesc, să am curajul să fiu vulnerabil.

Există momente fantastice în fotbal, dar există și momente când lucrurile merg prost, momente dificile. Am făcut două penalty-uri într-un turneu major, de exemplu… Aceste lucruri cântăresc mult, recunosc. În acele momente, este util să ai ajutor pentru a procesa ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Dumfries, conform .

Tot mai mulți fotbaliști apelează la psihologi sportivi

Jucătorul lui Cristi Chivu a dezvăluit faptul că în tinerețe, când a apelat la serviciile unui psiholog sportiv, nu erau mulți fotbaliști care făceau lucrul ăsta. Însă, în ultimii ani acest lucru s-a schimbat în mod radical.

”Ședința cu psihologul sportiv mi-a permis să analizez corect situația, fără să cedez emoțiilor. Și asta mi-a permis să merg mai departe. Sunt mândru de asta, de faptul că am început să mă confrunt cu asta de la o vârstă fragedă.

La acea vreme, nu era o practică obișnuită, nu auzisem mulți băieți vorbind despre asta. Dar acum vezi că mult mai mulți jucători caută sprijin psihologic și lucrează cu psihologi sportivi. Chiar și cei mai duri. Cred că este un lucru pozitiv și sunt mândru că am făcut-o la o vârstă fragedă”, a spus el.

Moment hazliu la prima convocare în naționala Olandei

Convocat în reprezentativa a Olandei pentru Cupa Mondială, Denzel Dumfries a povestit cu mult umor cum a reacționat la prima convocare la echipa națională și ce a făcut pentru nu a întârzia la lot.

”Prima dată când am primit apelul, eram deja aproape de cantonament. Am ajuns cu două ore mai devreme, însoțit de cei mai buni prieteni ai mei. Așteptam în mașină, pentru că nu-mi permiteam să întârzii.

Eram parcați undeva în Zeist și așteptam în mașină, pentru că nu poți ajunge nici prea devreme… Dar asta arată cât de special am considerat că a fost acel eveniment și cât de nervos am fost”, a afirmat Dumfries.

Programul Olandei la Cupa Mondială

Înainte de startul Cupei Mondiale, echipa națională a Olandei va susține două partide de pregătire. Prima va avea loc pe 3 iunie, la Rotterdam, împotriva Algeriei, pentru ca în cea de-a doua se întâlnească Uzbekistan, la 8 iunie, la New York.

”Portocala mecanică” a fost repartizată în grupa F, alături de selecționatele Suediei, Tunisiei și Japoniei. pentru olandezi este următorul: