Sport

Starul lui Cristi Chivu își pregătește plecarea de la Inter! „A spus ‘da’ Barcelonei”

Un jucător important de la Inter se află în discuții cu Barcelona și ar putea părăsi formația pregătită de Cristi Chivu în această vară. Despre cine este vorba.
Bogdan Mariș
28.03.2026 | 20:05
ULTIMA ORĂ
Fundașul lui Inter, Alessandro Bastoni (26 de ani), ar fi spus 'da' Barcelonei. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Alessandro Bastoni (26 de ani) ar fi oferit un răspuns pozitiv celor de la FC Barcelona, care doresc să îl transfere în această vară. Starul din defensiva Interului ar putea să părăsească așadar gruparea antrenată de Cristi Chivu, însă totul depinde de situația financiară a clubului catalan, deoarece „nerazzurrii” vor solicita o sumă importantă în schimbul apărătorului.

Alessandro Bastoni a spus ‘da’ Barcelonei

Informația a fost dezvăluită de presa din Spania. „Deși nu au existat încă negocieri formale, Barcelona a dorit să afle intențiile fotbalistului italian, care și-a exprimat dorința de a juca pentru club în următorul sezon. Acesta ar fi dispus să se transfere și să joace pe Camp Nou. Și Inter este deschisă la negocieri, însă discuțiile dintre cele două cluburi încă nu au început. Problema va fi prețul fotbalistului.

ADVERTISEMENT

Valoarea sa de piață este de aproximativ 70 de milioane de euro, o sumă foarte mare, iar Barcelona are în continuare probleme cu regulile privind fair play-ul financiar”, au notat cei de la Marca. Momentan, gruparea catalană are patru fundași centrali „de meserie” în lot, Ronald Araujo, Eric Garcia, Pau Cubarsi și Andreas Christensen, cu mențiunea că înțelegerea danezului expiră în această vară. De asemenea, Hansi Flick l-a folosit în centrul apărării și pe Gerard Martin, care la bază este fundaș stânga.

Alessandro Bastoni, fotbalist esențial pentru Cristi Chivu

Alessandro Bastoni este un jucător de bază pentru Cristi Chivu la Inter. Fundașul central a evoluat în 35 de meciuri pentru „nerazzurri” în acest sezon, reușind să marcheze 2 goluri și să ofere 6 pase decisive. Într-un clasament al celor mai folosiți jucători ai Interului din acest sezon, din punct de vedere al minutelor jucate, Bastoni ocupă locul 4, după Yann Sommer, Manuel Akanji și Federico Dimarco.

ADVERTISEMENT
În februarie, fundașul a fost implicat într-un scandal major, după meciul pe care Inter l-a câștigat cu 3-2 contra lui Juventus. Bastoni a fost criticat în Italia pentru că a simulat la faza în care Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben, sărbătorind mai apoi eliminarea adversarului său. De atunci, apărătorul a fost huiduit în repetate rânduri în timpul meciurilor jucate în deplasare de Inter.

ADVERTISEMENT
Câte selecții are Alessandro Bastoni la naționala Italiei

Dincolo de evoluțiile sale de la Inter, Alessandro Bastoni este un jucător foarte important și la echipa națională a Italiei, alături de care a devenit campion european în 2021. Fundașul a strâns până acum 41 de selecții pentru „Squadra Azzurra”, fiind inclus în lot de selecționerul Gennaro Gattuso și pentru meciurile de baraj pe care Italia le dispută în această perioadă, cu obiectivul de a obține calificarea la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Prunea și-a văzut fostul jucător în ipostaze intime cu alt bărbat și a...
iamsport.ro
Prunea și-a văzut fostul jucător în ipostaze intime cu alt bărbat și a rămas șocat: 'Era să cad sub masă! Nu am mai văzut așa ceva niciodată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!