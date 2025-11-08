Sport

Starul lui Cristi Chivu, jefuit în timpul meciului! Ce s-a întâmplat

Casa unui jucător important de la Inter a fost jefuită în timpul meciului pe care „nerazzurrii” l-au disputat pe teren propriu contra lui Kairat în UEFA Champions League.
Bogdan Mariș
08.11.2025 | 09:47
Starul lui Cristi Chivu jefuit in timpul meciului Ce sa intamplat
ULTIMA ORĂ
Starul lui Cristi Chivu a fost jefuită în timpul meciului Inter - Kairat 2-1. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Alessandro Bastoni a fost lăsat pe bancă de Cristi Chivu la meciul pe care Inter l-a disputat pe teren propriu contra celor de la Kairat. „Nerazzurrii” s-au impus cu 2-1 și și-au continuat parcursul perfect din UEFA Champions League, însă după finalul jocului, fundașul a primit o veste teribilă: casa sa fusese jefuită.

Starul lui Cristi Chivu, jefuit în timpul meciului!

Casa lui Alessandro Bastoni, situată în Castelli Calepio, a fost jefuită miercuri seară, în timp ce echipa fotbalistului, Inter, o întâlnea pe Kairat Almaty în UEFA Champions League. Conform Gazzetta dello Sport, cel puțin patru persoane îmbrăcate în negru au intrat în casa fotbalistului și au reușit să fure mai multe genți și ceasuri de firmă.

ADVERTISEMENT

Alarma a fost activată, însă totul a durat doar câteva minute, iar aceștia au reușit să scape înainte ca firma de securitate și carabinierii să ajungă la fața locului. Imaginile din casă și din jurul acesteia au fost analizate mai apoi, în încercarea de a identifica persoanele vinovate. Din fericire, nici familia lui Bastoni nu era acasă în momentul în care s-a produs nefericitul incident. Alessandro Bastoni locuiește în Castelli Calepio, localitatea natală a soției sale, Camilla Bresciani. Cei doi au împreună o fiică.

Alessandro Bastoni, jucător esențial pentru Cristi Chivu

Meciul din Champions League cu Kairat, câștigat la limită, 2-1, a fost doar al doilea din acest sezon în care Cristi Chivu nu s-a bazat pe Alessandro Bastoni. Internaționalul italian a mai fost lăsat pe bancă și pentru duelul din Serie A cu Sassuolo, de pe 21 septembrie, în care Inter s-a impus tot cu 2-1.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Acesta a strâns în total 12 prezențe sub comanda tehnicianului român în actuala stagiune, marcând un gol, în victoria cu Torino din campionat, și oferind trei pase decisive. Două dintre ele au fost în Serie A, cu Torino și Cagliari, iar cea de-a treia în meciul de Champions League cu Slavia Praga.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme!" Detalii despre transformarea îngrijorătoarea a antrenorului de 57 de ani
  • 80 de milioane de euro este cota actuală a lui Alessandro Bastoni, conform transfermarkt, acesta fiind pe locul 2 din acest punct de vedere în lotul lui Inter, depășit doar de Lautaro Martinez (85 de milioane)
  • 40 de selecții și 3 goluri are Alessandro Bastoni la naționala Italiei, alături de care a câștigat EURO 2020
Ce face Florin Tănase pentru a-și promova afacerea imobiliară: ”Iubesc liniștea și luxul,...
Fanatik
Ce face Florin Tănase pentru a-și promova afacerea imobiliară: ”Iubesc liniștea și luxul, în același timp”
Meme Stoica a caracterizat într-un singur cuvânt prestația lui Flavius Daniliuc, românul de...
Fanatik
Meme Stoica a caracterizat într-un singur cuvânt prestația lui Flavius Daniliuc, românul de la Basel. Ce l-a impresionat la el
Video. Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura într-o atmosferă autentică: berbecuți la proțap, pâine...
Fanatik
Video. Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura într-o atmosferă autentică: berbecuți la proțap, pâine coaptă și lăutari: „Politicienii au promis multe, nu s-au ținut de cuvânt”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cristi Borcea, surprins cu o tânără la braț pe străzile din Marsilia: 'Era...
iamsport.ro
Cristi Borcea, surprins cu o tânără la braț pe străzile din Marsilia: 'Era trasă prin inel, mai înaltă decât el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!