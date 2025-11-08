Starul lui Cristi Chivu, jefuit în timpul meciului! Ce s-a întâmplat

ADVERTISEMENT

Alessandro Bastoni a fost lăsat pe bancă de Cristi Chivu la meciul pe care Inter l-a disputat pe teren propriu contra celor de la Kairat. „Nerazzurrii” s-au impus cu 2-1 și și-au continuat parcursul perfect din UEFA Champions League, însă după finalul jocului, fundașul a primit o veste teribilă: casa sa fusese jefuită.

Starul lui Cristi Chivu, jefuit în timpul meciului!

Casa lui Alessandro Bastoni, situată în Castelli Calepio, a fost jefuită miercuri seară, în timp ce echipa fotbalistului, Inter, o întâlnea pe Kairat Almaty în UEFA Champions League. Conform , cel puțin patru persoane îmbrăcate în negru au intrat în casa fotbalistului și au reușit să fure mai multe genți și ceasuri de firmă.

Alarma a fost activată, însă totul a durat doar câteva minute, iar aceștia au reușit să scape înainte ca firma de securitate și carabinierii să ajungă la fața locului. Imaginile din casă și din jurul acesteia au fost analizate mai apoi, în încercarea de a identifica persoanele vinovate. Din fericire, nici familia lui Bastoni nu era acasă în momentul în care s-a produs nefericitul incident. Alessandro Bastoni locuiește în Castelli Calepio, localitatea natală a soției sale, Camilla Bresciani. Cei doi au împreună o fiică.

Alessandro Bastoni, jucător esențial pentru Cristi Chivu

, a fost doar al doilea din acest sezon în care Cristi Chivu nu s-a bazat pe Alessandro Bastoni. Internaționalul italian a mai fost lăsat pe bancă și pentru , de pe 21 septembrie, în care Inter s-a impus tot cu 2-1.

Acesta a strâns în total 12 prezențe sub comanda tehnicianului român în actuala stagiune, marcând un gol, în victoria cu Torino din campionat, și oferind trei pase decisive. Două dintre ele au fost în Serie A, cu Torino și Cagliari, iar cea de-a treia în meciul de Champions League cu Slavia Praga.

