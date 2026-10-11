Sport

Starul lui Cristi Chivu a trimis o „săgeată” către Zinedine Zidane: „Sper să vadă acest lucru”

Dragoș Petrescu
11.10.2026 | 17:40
Starul lui Cristi Chivu a trimis o sageata catre Zinedine Zidane Sper sa vada acest lucru
ULTIMA ORĂ
Starul lui Cristi Chivu a ținut să-i transmită un mesaj lui Zinedine Zidane, imediat după ce a marcat pentru Inter în victoria cu Parma, scor 3-0.
ADVERTISEMENT

Marcus Thuram (29 de ani) a marcat ultimul gol al lui Inter în victoria de sâmbătă seară împotriva Parmei, duel din cadrul rundei cu numărul #6 în Serie A care s-a terminat cu scorul de 3-0 în favoarea echipei lui Cristi Chivu. La finalul partidei, atacantul francez a ținut să-i transmită un mesaj noului selecționer „Les Bleus”, Zinedine Zidane, care nu l-a convocat pe acesta la prima sa acțiune internațională.

Marcus Thuram a trimis o „săgeată” către Zinedine Zidane după Inter – Parma 3-0!

Vârful în vârstă de 29 de ani și-a găsit o victimă preferată în Parma, acesta reușind să înscrie ori de câte ori dă piept cu echipa pentru care a evoluat tatăl său, Lilian. Aseară a făcut-o în minutul 31, închizând tabela pe Giuseppe Meazza cu un șut la colțul lung din interiorul careului. La finalul partidei de la Milano, Thuram a răspuns criticilor primite de trupa lui Cristi Chivu referitor la numărul de goluri primite, dar și despre faptul că nu a fost convocat de Zinedine Zidane la echipa națională a Franței pentru primele meciuri din noul sezon al Ligii Națiunilor.

ADVERTISEMENT

Mi-ar fi plăcut să fiu chemat la echipa națională, dar antrenorul a avut propriile decizii și le respect. Am rămas la Pinetina (n.r – centrul de pregătire al celor de la Inter) și am muncit foarte mult. Sper că evoluțiile mele bune îl vor convinge pe selecționer și la următoarea acțiune să fiu și eu convocat.

Oamenii spuneau că am început întotdeauna meciurile prin a primi goluri. Vor exista mereu vorbe despre Inter, dar noi ieșim întotdeauna pe teren doar pentru a câștiga. Asta am făcut și astăzi și acesta este obiectivul nostru la fiecare meci, indiferent de adversar”, a declarat Marcus Thuram, imediat după Inter – Parma 3-0.

ADVERTISEMENT
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce...
Digi24.ro
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
  • În acest debut de sezon, Marcus Thuram are trei goluri și două pase decisive în cele șase meciuri disputate pentru Inter în toate competițiile.

Cristi Chivu și Marcus Thuram, lideri cu Inter în Serie A!

Grație succesului obținut împotriva celor de la Parma, Inter Milano a ajuns la borna cu numărul 16 în actuala stagiune și a urcat pe prima poziție a clasamentului din Italia, profitând și de rezultatul de egalitate înregistrat de AS Roma pe terenul lui Como, scor 0-0. Pe locul secund se află în momentul de față Lazio, care are același număr de puncte (16), dar un golaveraj inferior.

ADVERTISEMENT
A anunțat că e însărcinată, apoi a declanșat ”isteria”! ”M-am simțit folosită și...
Digisport.ro
A anunțat că e însărcinată, apoi a declanșat ”isteria”! ”M-am simțit folosită și trădată”. Presupusul tată e acuzat de viol

Pentru Chivu și Marcus Thuram urmează duelul de pe teren propriu din UEFA Champions League, împotriva belgienilor de la Club Brugge. Meciul va avea loc marți, 13 octombrie, de la ora 22:00. În prima rundă a noului sezon de UCL, „nerazzurrii” au cedat la limită pe Santiago Bernabeu, 1-2 în fața celor de la Real Madrid.

ADVERTISEMENT
Csikszereda – U Craiova 0-0, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Oltenii caută...
Fanatik
Csikszereda – U Craiova 0-0, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Oltenii caută o nouă victorie!
Fiica lui Ilie Dumitrescu, prezentă la victoria FCSB în fața Oțelului Galați. Dezvăluirea...
Fanatik
Fiica lui Ilie Dumitrescu, prezentă la victoria FCSB în fața Oțelului Galați. Dezvăluirea făcută de Mayra
Serie A, etapa 6, LIVE. Înfrângeri pentru echipele lui Drăgușin și Bîrligea. Interul...
Fanatik
Serie A, etapa 6, LIVE. Înfrângeri pentru echipele lui Drăgușin și Bîrligea. Interul lui Chivu, egalat de Lazio în fruntea clasamentului
Tags:
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Ioan Andone s-a răstit la Adrian Mutu: 'Ce, mă? Mă dai tu pe...
iamsport.ro
Ioan Andone s-a răstit la Adrian Mutu: 'Ce, mă? Mă dai tu pe mine afară?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!