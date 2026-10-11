Starul lui Cristi Chivu a trimis o „săgeată” către Zinedine Zidane: „Sper să vadă acest lucru”

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Marcus Thuram (29 de ani) a marcat ultimul gol al lui Inter în victoria de sâmbătă seară împotriva Parmei, duel din cadrul care s-a terminat cu scorul de 3-0 în favoarea echipei lui Cristi Chivu. La finalul partidei, atacantul francez a ținut să-i transmită un mesaj noului selecționer „Les Bleus”, Zinedine Zidane, care nu l-a convocat pe acesta la prima sa acțiune internațională.

Marcus Thuram a trimis o „săgeată” către Zinedine Zidane după Inter – Parma 3-0!

Vârful în vârstă de 29 de ani și-a găsit o victimă preferată în Parma, acesta reușind să înscrie ori de câte ori dă piept cu echipa pentru care a evoluat tatăl său, Lilian. Aseară a făcut-o în minutul 31, închizând tabela pe Giuseppe Meazza cu un șut la colțul lung din interiorul careului. La finalul partidei de la Milano, Thuram a răspuns criticilor primite de trupa lui referitor la numărul de goluri primite, dar și despre faptul că nu a fost convocat de Zinedine Zidane la echipa națională a Franței pentru primele meciuri din noul sezon al Ligii Națiunilor.

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„Mi-ar fi plăcut să fiu chemat la echipa națională, dar antrenorul a avut propriile decizii și le respect. Am rămas la Pinetina (n.r – centrul de pregătire al celor de la Inter) și am muncit foarte mult. Sper că evoluțiile mele bune îl vor convinge pe selecționer și la următoarea acțiune să fiu și eu convocat.

„Oamenii spuneau că am început întotdeauna meciurile prin a primi goluri. Vor exista mereu vorbe despre Inter, dar noi ieșim întotdeauna pe teren doar pentru a câștiga. Asta am făcut și astăzi și acesta este obiectivul nostru la fiecare meci, indiferent de adversar”, a declarat Marcus Thuram, imediat după Inter – Parma 3-0.

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În acest debut de sezon, Marcus Thuram are trei goluri și două pase decisive în cele șase meciuri disputate pentru Inter în toate competițiile.

Cristi Chivu și Marcus Thuram, lideri cu Inter în Serie A!

Grație succesului obținut împotriva celor de la Parma, Inter Milano a ajuns la borna cu numărul 16 în actuala stagiune și a urcat pe prima poziție a clasamentului din Italia, profitând și de rezultatul de egalitate înregistrat de AS Roma pe terenul lui Como, scor 0-0. Pe locul secund se află în momentul de față Lazio, care are același număr de puncte (16), dar un golaveraj inferior.

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Pentru Chivu și Marcus Thuram urmează duelul de pe teren propriu din UEFA Champions League, împotriva belgienilor de la Club Brugge. Meciul va avea loc marți, 13 octombrie, de la ora 22:00. În prima rundă a noului sezon de UCL, „nerazzurrii” au cedat la limită pe Santiago Bernabeu, 1-2 în fața celor de la Real Madrid.