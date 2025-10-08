Starul lui Diego Simeone de la Atletico Madrid, luat în colimator după ce a băut unul dintre cele mai scumpe vinuri din lume. Cât costă o singură sticlă

Atletico Madrid a făcut un pas greșit în La Liga, scor 1-1, pe terenul Celtei Vigo. Acest lucru nu l-a împiedicat pe Marcos Llorente să facă o aroganță. Fundașul dreapta spaniol a băut unul dintre cele mai scumpe vinuri din lume.

ADVERTISEMENT

Marcos Llorente, starul lui Atletico Madrid, a băut un vin extrem de scump

Selecționat de Luis de la Fuente pentru „dubla” cu Georgia și Bulgaria din Marcos Llorente a celebrat cu stil convocarea. Pasionat de vinuri, apărătorul spaniol a deschis o sticlă de Romanee-Conti din 1995, care costă aproximativ 22.000 de euro. Llorente a ciocnit un pahar cu soția sa, Patricia Noarbe, și a făcut senzație pe internet.

„Am sărbătorit ceva personal. Pentru că, până la urmă, cei pe care-i iubim sunt ceea ce contează cu adevărat. Faptul că sărbătoresc nu mă face mai puțin profesionist, dimpotrivă: îmi amintește că am învățat să separ lucrurile și să acord fiecărui moment propriul loc.

ADVERTISEMENT

Desigur, știu că vinul nu e bun pentru mine, nu sunt prost. Dar ceea ce mă face să deschid o sticlă de vin cu familia mea – conversațiile, îmbrățișările, amintirile – este infinit mai important decât orice aspect negativ”, a scris Marcos Llorente, pe contul oficial de Instagram.

Totul despre Romanee-Conti 1995

Potrivit cotidianului Marca, Romanee-Conti 1995 este una dintre cele mai rare și râvnite ediții ale Domaine de la Romanee-Conti (DRC), o casă de vinuri franceză renumită pentru calitatea și tradiția sa.

ADVERTISEMENT

Cu doar 25 de hectare de vii Grand Cru în regiunea Cote de Nuits, producătorul realizează un număr extrem de limitat de sticle în fiecare an, ceea ce justifică prețurile care depășesc zeci de mii de euro.

ADVERTISEMENT

Când revine Marcos Llorente la naționala Spaniei

Marcos Llorente revine la „Furia Roja” după o pauză de mai bine de un an. Fundașul dreapta a fost convocat de Luis de la Fuente după ce mai mulți jucători, printre care Carvajal, Fabian Ruiz, Nico Williams, Fermin Lopez și Gavi, s-au accidentat. El n-a mai jucat în selecționata iberică din iunie 2024, de la amicalul cu Andorra, și a ratat Euro 2024.

În postarea de pe Instagram, care a adunat aproximativ 45 de mii de aprecieri în 24 de ore, Llorente l-a citat pe scriitorul Carlos Stro. El le-a explicat urmăritorilor săi că gestul are o semnificație specială și nu este făcut doar de dragul consumului de alcool.

ADVERTISEMENT

„Un mare prieten a spus odată: ‘Cei care beau pentru a bea, fără a face acest act sacru, vor experimenta otrava. Cei care beau pentru a întări o dorință adevărată de transformare, de a fi, pentru a hrăni credința, speranța și iubirea, atunci pot găsi scopul acestei substanțe cosmice’”, a adăugat fotbalistul lui