Starul lui Dinamo rupe tăcerea după scandalul de dopaj şi accidentarea horror: „Sper să nu mai trec prin asta niciodată!”. Exclusiv

Miguel Martins a acordat un interviu pentru FANATIK după Dinamo - Kolstad, scor 33-23. Starul portughez a vorbit despre momentele de coşmar pe care a trebuit să le depăşească: scandalul de dopaj şi accidentarea gravă la umăr.
Marian Popovici
06.03.2026 | 15:30
Dinamo a câştigat cu 33-23 meciul împotriva lui Kolstad şi a părăsit ultimul loc al grupei de Champions League. „Dulăii” mai au un meci de jucat, pe terenul lui Sporting Lisabona, dar nu mai au nicio şansă de calificare mai departe.

Miguel Martins a trecut prin foc înainte de a ajunge la Dinamo: depistat pozitiv în mod eronat + o accidentare gravă

La Dinamo a jucat şi Miguel Martins, adus ca un star de la Aalborg, una dintre forţele Europei. Doar că lusitanul a trecut prin două mari cumpene ale carierei, care încă lasă urme adânci: a fost implicat într-un scandal de dopaj şi la scurt timp după a suferit o accidentare la umăr.

În ianuarie 2025 a fost depistat pozitiv şi suspendat provizoriu, motiv pentru care a ratat Campionatul Mondial. Dar testul pozitiv s-a dovedit a fi eronat, proba B fiind negativă. Zguduit de acest scandal, Martins s-a accidentat grav la umăr, unde a suferit şi o operaţie complicată.

Sezon greu alături de „dulăi”: „Nu am performat în Champions League aşa cum ne-am fi dorit”

Starul lui Dinamo a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre toate aceste lucruri, spunând că îşi doreşte să nu mai treacă niciodată prin perioada de coşmar pe care a avut-o. Portughezul speră să ajute echipa să câştige cele două trofee rămase şi în viitorul sezon de Champions League, Dinamo să arate o altă faţă:

Miguel, în sfârşit victorie în Champions League, un sezon dificil pentru voi, nu?

– Da, a fost un sezon cu suişuri şi coborâşuri. Este un lucru normal pentru o echipă. Nu am performat în Champions League aşa cum ne-am fi dorit, asta e clar. Dar am fost competitivi în multe meciuri, pe care le-am pierdut pe final. Îmi aduc aminte de meciul de la Berlin, când am pierdut la un gol. În Liga Zimbrilor nu am început cum ne-am dorit, dar suntem în top şi sper să continuăm la fel. Bineînţeles, ne dorim să câştigăm şi Cupa României. În Champions League mai avem un meci, nu putem merge mai departe, din păcate. Încercăm să câştigăm la Sporting.

Şi tu ai un sezon cu probleme. Ai avut o accidentare serioasă, simţi că eşti pe drumul cel bun?

– Am venit la Dinamo cu o accidentare serioasă, eram în recuperare. Accidentările la umăr sunt mereu foarte dificile şi acum sunt foarte fericit că pot performa din nou la un nivel bun. Mă simt bine când intru pe teren. Umărul meu este ok şi vreau să ajut Dinamo cât pot de mult. Vreau să dau totul şi să câştigăm toate trofeele pe plan intern.

Ai venit de la Aalborg, o forţă a Europei. A fost mai grea adaptarea decât te aşteptai?

– Da, dar Dinamo joacă la cel mai înalt nivel. Aalborg este una dintre echipele de top din lume, dar la Dinamo am găsit condiţii excelente. Vrem să fim sus în Champions League în anii următori şi cred că suntem o echipă care ne putem bate cu oricine. Nu am pierdut la multe goluri cu niciun adversar şi sper că putem câştiga multe meciuri în sezonul viitor de Champions League. Fanii au arătat că merită asta, ne încurajează foarte mult.

Dezvăluiri despre scandalul de dopaj: „Ştiam că nu am făcut nimic! Sper să nu mai trec prin asta niciodată”

Voiam să te întreb şi despre scandalul de dopaj. Cât de dificilă a fost acea situaţie, cu un test pozitiv, apoi unul negativ? Să ratezi un turneu final mondial dintr-o situaţie în care nu a fost vina ta…

– A fost foarte greu pentru că ştiam că nu am făcut nimic. A fost greu şi pentru că am ratat Campionatul Mondial. Apoi, când am revenit pe teren am avut această accidentare. Nu am mai avut până acum accidentări grave şi a trebuit să îmi închei repede sezonul pentru operaţie şi recuperare. Asta e viaţa, uneori avem perioade dificile, dar trebuie să trecem peste ele. Sper să nu mai trec prin asta niciodată. Vreau să mă bucur de handbal şi să câştig totul.

Ce speranţe ai de la sezonul viitor?

– Sunt aici să dau maximum. Mă bucur că am putut să ajut şi sper să o fac şi în următoarele meciuri şi în următorul sezon. Îmi doresc să joc la nivel înalt pentru că Dinamo este un club cu pretenţii şi sper să pot ajuta şi mai mult pentru îndeplinirea obiectivelor.

  • 28 de ani are Miguel Martins
  • 10 este numărul pe care îl poartă Martins pe tricou
