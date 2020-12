Starul lui Gigi Becali, luat la rost de un alt patron din Liga 1: ”A greșit că nu a terminat liceul”

Starul lui Gigi Becali la FCSB, Olimpiu Moruțan, a fost luat la rost de fostul său patron de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, că nu și-a continuat studiile.

Moruțan a dat pasa decisivă la golul marcat de Florinel Coman în meciul cu UTA Arad, după ce a făcut o cursă impresionantă în banda dreaptă.

Jucătorul de creație a fost cel mai bun și în partida naționalei U21 cu Danemarca, care a adus a doua calificare consecutivă a tricolori mici la un turneul final de Euro.

Un patron îl ceartă pe noul star al lui Gigi Becali

Cu toate că prestațiile starului lui Gigi Becali sunt din ce în ce mai bune, fostul său patron de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, crede că jucătorul a greșit atunci când nu a mai rămas la formația moldoveană și a renunțat la a-și termina liceul.

”Am o slăbiciune pentru Oimpiu Moruțan, dar acum nu mă mai bagă în seamă. A greșit că nu a terminat liceul. Și nu-l va mai termina niciodată! Nu va mai da BAC-ul. Crezi că mai învață el geografie și matematică? Niciodată!”, a declarat Iftime la gsp.ro.

”I-am zis să mai stea o jumătate de an la mine. Să dea BAC-ul și apoi poate pleca liniștit. N-a vrut! Am făcut puțin mișto de el și nu m-a mai băgat în seamă. Dar e jucător de număr 10. Dacă va continua așa și nu și-o va lua în cap, poate fi un transfer pe o sumă uriașă. FCSB are o echipă de bijuterii”, a mai spus el.

”Mai am niște clauze pe acolo la un transfer al lui, sper să mai iau două milioane de euro. Totuși, când l-am dat, l-am dat cu inima. Că pe oamenii ca Gigi nu-i prostești la bani, au miros. Ar fi un câștig formidabil să mai luăm două milioane. Acum nu-l ia nimeni cu 10 milioane, cum speră patronul de acolo. Poate 3-4 milioane”, a continuat Iftime.

”Dacă mai joacă așa un an de zile și ajunge număr 10 în naționala mare, atunci crește. E cel mai bun dribleur, n-o face cu efort ca Stanciu sau Hagi jr., Moruțan te prostește. Plus că e altruist, asta e nativ. Parcă n-ar vrea să se vândă. Bravo lui! Poate fi cel mai scump transfer din România”, a încheiat patronul de la Botoșani.

Mijlocașul echipei FCSB, Olimpiu Moruțan, a avut prestații foarte bune în ultima perioadă, iar fostul director sporitv al ”roș-albaștrilor”, Narcis Răducan, l-a lăudat pe internaționalul de tineret.

