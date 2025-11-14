Starul lui Inter a făcut anunțul așteptat de Cristi Chivu: „Vreau să rămân!”

ADVERTISEMENT

Manuel Akanji a sosit la Inter în vara acestui an, sub formă de împrumut de la Manchester City, și a devenit încă din start un jucător foarte important pentru Cristi Chivu. Înainte de partida pe care naționala Elveției o va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, contra Suediei, fundașul a vorbit despre viitorul său la echipa de club.

Manuel Akanji, anunț important pentru Cristi Chivu și Inter Milano

Manuel Akanji a fost împrumutat de Manchester City la Inter până în vara anului următor, iar în contract există o clauză prin care „nerazzurrii” îl vor putea achiziționa pe fotbalist în schimbul sumei de 15 milioane de euro. Conducerea clubului s-a convins deja de evoluțiile elvețianului și are de gând să activeze această opțiune, iar acest lucru este și pe placul fotbalistului, care a confirmat că își dorește să rămână.

Întrebat despre plecarea sa de la Manchester City și despre posibilitatea unei reveniri, elvețianul a clarificat situația. „Am organizat o cină de rămas bun, a fost foarte frumos. Nu am avut șansa să îmi iau rămas bun de la staff, dar cine știe ce se va întâmpla în vară. În situația actuală, aș vrea să rămân la Inter”, a declarat Manuel Akanji, conform .

Manuel Akanji, dezvăluiri despre primele luni la Inter

Manuel Akanji a vorbit și despre modul în care el și familia sa s-au adaptat la Milano după . „Mă simt foarte bine. Cea mai dificilă parte când te muți într-o altă țară este situația copiilor, dar ne-am adaptat bine. Mai avem câteva lucruri de rezolvat, dar este bine.

Fotbalul italian este puțin diferit față de cel din Anglia, dar m-am adaptat bine la echipă, este mai ușor când joci mult. Echipa m-a primit cu multă căldură. Lucrurile merg bine, suntem pe primul loc și vrem să rămânem acolo”, a declarat fundașul elvețian pentru sursa menționată. .

De când a semnat cu Inter, Manuel Akanji a fost integralist în toate partidele pe care echipa le-a disputat în Serie A. Singura „odihnă” de care a beneficiat acesta din partea lui Cristi Chivu a fost în UEFA Champions League, unde a jucat 90 de minute doar în partida cu Ajax, fiind introdus pe parcurs în disputele cu Slavia Praga, Union Saint-Gilloise și Kairat Almaty.