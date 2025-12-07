Starul lui Inter, răspuns tranșant după ce i s-a cerut să comenteze decizia lui Cristi Chivu: “Întrebați-l pe el, nu pe mine!”

ADVERTISEMENT

Manuel Akanji a semnat cu Inter în vara acestui an, fiind adus sub formă de împrumut de la Manchester City. Sub comanda lui Cristi Chivu, internaționalul elvețian a ajuns jucător de bază la “nerazzurri”. Fotbalistul de 30 de ani ia în calcul să continue pe “Giuseppe Meazza”, unde este apreciat atât de antrenorul român, cât și de fani, care nu uită că, în vară, a refuzat pe marea rivală Milan.

Ce le-a răspuns Manuel Akanji jurnaliștilor după ce a fost întrebat de deciziile lui Cristi Chivu

În doar câteva săptămâni, Manuel Akanji a devenit unul dintre favoriții lui Cristi Chivu, iar mărturie în acest sens sunt cele 17 partide în toate competițiile pe care le-a bifat în acest sezon pentru Inter. , elvețianul a fost întrebat de jurnaliștii din Peninsulă despre faptul că este folosit foarte mult de român, iar răspunsul lui a fost unul pe măsură.

“Nu sunt niciodată schimbat? Asta trebuie să-l întrebați pe Chivu, nu pe mine! Nu mă accidentez des și mereu vreau să fiu prezent ca să ajut echipa. În Anglia spuneau că cea mai importantă calitate a mea era disponibilitatea, iar acum demonstrez din nou asta”, a declarat Manuel Akanji, pe .

Cu siguranță, răspunsul lui Manuel Akanji îl va încânta pe Cristi Chivu. Drept urmare, nu este exclus ca românul să-l răsplătească în meciul cu Liverpool, de marți, din Liga Campionilor, cu un nou loc în primul “11”.

Ce sumă ar trebui să plătească Inter în schimbul lui Manuel Akanji

În octombrie, jurnaliștii italieni anunțau că Inter în contractul lui Manuel Akanji. Clubul din Milano ar urma să achite în schimbul internaționalului elvețian suma de 15 milioane de euro.

“Opțiunea de cumpărare va fi, evident, activată. Indiferent de modul în care va decurge sezonul, președintele Marotta, directorul sportiv Ausilio, finanțatorii și Chivu s-au hotărât deja”, a anunțat, la momentul respectiv, prestigiosul cotidian italian .

La Manchester City, Manuel Akanji a adunat 136 de partide în toate competițiile. A marcat cinci goluri și a reușit trei assist-uri. Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, este cotat la 22 de milioane de euro.