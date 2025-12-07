Sport

Starul lui Inter, răspuns tranșant după ce i s-a cerut să comenteze decizia lui Cristi Chivu: “Întrebați-l pe el, nu pe mine!”

Cristi Chivu le-a câștigat respectul jucătorilor de la Inter, care, cu greu, îi comentează deciziile, chiar dacă sunt în favoarea lor. Cine este ultimul star a ajuns în grațiile antrenorului român.
Răzvan Scarlat
07.12.2025 | 19:13
Starul lui Inter raspuns transant dupa ce i sa cerut sa comenteze decizia lui Cristi Chivu Intrebatil pe el nu pe mine
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu s-a făcut respectat în vestiarul lui Inter. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Manuel Akanji a semnat cu Inter în vara acestui an, fiind adus sub formă de împrumut de la Manchester City. Sub comanda lui Cristi Chivu, internaționalul elvețian a ajuns jucător de bază la “nerazzurri”. Fotbalistul de 30 de ani ia în calcul să continue pe “Giuseppe Meazza”, unde este apreciat atât de antrenorul român, cât și de fani, care nu uită că, în vară, a refuzat pe marea rivală Milan.

Ce le-a răspuns Manuel Akanji jurnaliștilor după ce a fost întrebat de deciziile lui Cristi Chivu

În doar câteva săptămâni, Manuel Akanji a devenit unul dintre favoriții lui Cristi Chivu, iar mărturie în acest sens sunt cele 17 partide în toate competițiile pe care le-a bifat în acest sezon pentru Inter. După partida cu Como, elvețianul a fost întrebat de jurnaliștii din Peninsulă despre faptul că este folosit foarte mult de român, iar răspunsul lui a fost unul pe măsură.

ADVERTISEMENT

Nu sunt niciodată schimbat? Asta trebuie să-l întrebați pe Chivu, nu pe mine! Nu mă accidentez des și mereu vreau să fiu prezent ca să ajut echipa. În Anglia spuneau că cea mai importantă calitate a mea era disponibilitatea, iar acum demonstrez din nou asta”, a declarat Manuel Akanji, pe platforma X.

Cu siguranță, răspunsul lui Manuel Akanji îl va încânta pe Cristi Chivu. Drept urmare, nu este exclus ca românul să-l răsplătească în meciul cu Liverpool, de marți, din Liga Campionilor, cu un nou loc în primul “11”.

ADVERTISEMENT
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina,...
Digi24.ro
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”

Ce sumă ar trebui să plătească Inter în schimbul lui Manuel Akanji

În octombrie, jurnaliștii italieni anunțau că Inter va activa opțiunea de cumpărare existentă în contractul lui Manuel Akanji. Clubul din Milano ar urma să achite în schimbul internaționalului elvețian suma de 15 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Va deveni mamă și bunică în același timp și trăiește o adevărată dramă
Digisport.ro
Va deveni mamă și bunică în același timp și trăiește o adevărată dramă

Opțiunea de cumpărare va fi, evident, activată. Indiferent de modul în care va decurge sezonul, președintele Marotta, directorul sportiv Ausilio, finanțatorii și Chivu s-au hotărât deja”, a anunțat, la momentul respectiv, prestigiosul cotidian italian Gazzetta dello Sport.

La Manchester City, Manuel Akanji a adunat 136 de partide în toate competițiile. A marcat cinci goluri și a reușit trei assist-uri. Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, este cotat la 22 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Cristiano Bergodi, încântat după ce patru jucători au semnat cu U Cluj: “E...
Fanatik
Cristiano Bergodi, încântat după ce patru jucători au semnat cu U Cluj: “E un semnal din partea conducerii!”
„L-am sechestrat la mine în casă”. Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Adrian Mutu....
Fanatik
„L-am sechestrat la mine în casă”. Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Adrian Mutu. „Briliantul”, urmărit de Copos și Păunescu
Charalambous și Târnovanu, transfer la pachet la echipa care a jucat în Champions...
Fanatik
Charalambous și Târnovanu, transfer la pachet la echipa care a jucat în Champions League?! Anunț de ultimă oră în presa internațională
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!