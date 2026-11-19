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Bryan Mbeumo (27 de ani) s-a numărat printre cei care au așteptat cu nerăbdare lansarea jocului Grand Theft Auto VI. Camerunezul a postat pe rețelele sociale după miezul nopții o imagine din joc, iar fanii lui Manchester United l-au criticat dur, afirmând că acesta ar trebui să fie concentrat pe derby-ul cu Liverpool, care se va juca duminică.

Bryan Mbeumo, distrus de fani pentru că s-a jucat GTA VI după miezul nopții

GTA VI s-a lansat oficial pe 19 noiembrie, la miezul nopții, iar mulți dintre fani s-au jucat încă din primele momente în care jocul a devenit disponibil. Printre aceștia s-a numărat și Bryan Mbeumo, care a postat pe contul său de Instagram o imagine din joc, alături de mesajul „Istoric”.

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Faptul că acesta era concentrat pe după miezul nopții nu a fost pe placul fanilor lui Manchester United, ținând cont de faptul că „diavolii” vor juca pe Anfield, duminică, de la ora 18:30, contra rivalei Liverpool. De asemenea, 18 noiembrie a fost prima zi a noului antrenor, , la United.

„De asta suntem în zona retrogradării – jucători neserioși” ; „Nu pot să dorm din cauza zilei de duminică, iar Mbeumo stă liniștit și se joacă GTA VI. Clubul ăsta o să mă bage în mormânt” ; „Nu e de mirare că suntem de rahat. Jucătorii nu dorm suficient, deși ar trebui să fie sportivi profesioniști” ; „Suntem pe locul 18 în Premier League. Nu spun că jucătorii nu pot avea o viață personală, dar trebuie să se concentreze” au fost doar câteva dintre comentariile suporterilor.

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GTA VI, cea mai mare lansare din istorie

Lansat la 13 ani după precedentul joc din serie, GTA V, Grand Theft Auto VI a avut un impact uriaș, generând peste 1.5 miliarde de euro doar din precomenzi. De asemenea, jocul a fost menționat în aproape 3 milioane de postări în decurs de doar 24 de ore. Momentan, acesta este disponibil doar pe console, Xbox Series X/S și PlayStation 5, varianta pentru PC urmând a fi lansată în 2027.

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Mauricio Pochettino, reacție destul de bizară

Întrebat în legătură cu acest subiect, noul antrenor al lui Manchester United a transmis că jucătorii săi nu ar trebui să se gândească prea mult la odihnă în această perioadă, deși tot el a punctat cu aceeași ocazie și că programul echipei va fi unul foarte încărcat în contextul pregătirii derby-ului cu Liverpool de duminică.

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„Este un privilegiu să fiu antrenorul principal al lui Manchester United și cred că nu putem să pierdem timp. Trebuie să fim pregătiți să concurăm duminică. Acum nu este timpul să ne gândim la odihnă, nu este timpul să ne gândim la somn. Este timpul să fim gata și să pregătim totul pentru a ne asigura că ne vom prezenta în cea mai bună formă pe Anfield”, a spus Pochettino pentru site-ul oficial al clubului, citat de