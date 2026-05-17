Starul lui Manchester United s-a operat și ratează Cupa Mondială: ”Sunt dezamăgit”

Cupa Mondială se apropie cu pași repezi, dar finalul de sezon a fost extrem de încărcat și mai mulți jucători s-au accidentat și vor rata prezența la turneul final. Printre aceștia se află și un star de la Manchester United, însă problemele acestuia sunt mai vechi.

Un star de la Manchester United va rata Cupa Mondială

Fundașul olandez Matthijs De Ligt (26 de ani) s-a accidentat la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, într-o victorie cu Crystal Palace, scor 2-1, din etapa a 13-a din Premier League, și de atunci a lipsit de pe teren.

El a încercat în primă fază să evite operația, dar recuperarea nu a decurs așa cum s-a sperat. În aceste condiții, De Ligt a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar acum a postat o imagine de pe patul de spital și a anunțat faptul că va lipsi la Cupa Mondială.

”După șase luni de tratament și muncă asiduă pentru a reveni, operația a fost singura opțiune rămasă. Sunt dezamăgit că nu am putut ajuta echipa în ultimele șase luni și, evident, că ratez Cupa Mondială, dar aștept cu nerăbdare să fac tot posibilul pentru a mă întoarce în fața fanilor și a mă simți din nou mai bine.

Din noiembrie, am făcut totul, forțându-mă în fiecare sesiune și explorând fiecare opțiune, pentru a mă întoarce la ceea ce iubesc, fotbalul. Sunt recunoscător tuturor celor care m-au susținut de-a lungul unei perioade dificile din cariera mea. Rămân la fel de hotărât ca întotdeauna să reprezint Manchester United și să joc în fața suporterilor noștri incredibili cât mai curând posibil”, a scris De Ligt, pe rețelele de socializare.

Absențe de marcă în lotul Olandei

Selecționerul reprezentativei Olandei, Ronald Koeman, se confruntă cu mari probleme de lot înaintea Cupei Mondiale. Numeroși jucători care ar fi fost variante optime pentru primul ”11” nu vor fi prezenți la turneul final.

Poate cel mai important nume de pe listă este cel al mijlocașului ofensiv Xavi Simons. Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham în urmă cu trei săptămâni, la o partidă din Premier League.

Un alt absent va fi , căpitanul campioanei PSV Eindhoven, accidentat într-un joc de campionat la începutul lunii aprilie, iar fundașul lui Arsenal, Jurrien Timber, este în continuare în refacere și prezența sa la Cupa Mondială este sub semnul întrebării.

Cu cine joacă Olanda la Cupa Mondială

Reprezentativa Olandei a fost repartizată în Grupa F la Cupa Mondială, alături de formațiile Japoniei, Suediei și Tunisiei. Programul partidelor pentru ”portocala mecanică” este următorul: