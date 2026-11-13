Sport

Starul lui PSG a rămas fără un dinte pe gazon la Italia-Franța. Galerie foto.

Gabriel Neagu
13.11.2026 | 17:50
Starul lui PSG a ramas fara un dinte pe gazon la ItaliaFranta Galerie foto
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Desire Doue, lovit la dintre în Italia-Franța. sursa foto: Facebook - BeInSport France Desire Doue, lovit la dintre în Italia-Franța. sursa foto: Facebook - BeInSport France Desire Doue, lovit la dintre în Italia-Franța. sursa foto: Facebook - BeInSport France Desire Doue, lovit la dintre în Italia-Franța. sursa foto: Facebook - BeInSport France +1 FOTO
Desire Doue a fost aproape de a-și pierde dintele în Italia-Franța. sursa foto: profimedia
Partida dinte Italia și Franța, din Liga Națiunilor, a fost presărat de momente tensionate și o accidentare neașteptată. Mai mult, rezultatul final a schimbat liderul grupei.
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Franța a pierdut duelul contra Italiei, de pe San Siro, din etapa cu numărul 5 din grupa A a Ligii Națiunilor, 1-3. Mai mult, ultimul sfert de oră al partidei a adus o pierdere uriașă în lotul lui Zinedine Zidane (54 de ani).

Starul lui PSG a rămas fără un dinte incisiv în Italia – Franța

În minutul 77 al partidei de la Milano, Davide Fratessi a fost implicat într-un contact cu Desire Doue. Fotbalistul francez a fost lovit în zona feței și a a căzut imediat pe gazon. Doue s-a mișcat de durere la nivelul solului și a fost zărit în timp ce îi arăta lui Istvan Kovacs dantura. Unul dintre dinții incisivi ai jucătorului lui PSG se clătina.

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Desire Doue a primit îngrijiri medicale în urma contactului și prezența sa în ultimul duel al grupei, contra Turciei, este incertă. Zinedine Zidane a fost obligat să îl înlocuiască cu fotbalistul de 20 de ani, Senny Mayulu, însă tânărul nu s-a impus în partida de pe San Siro. În ciuda celor cinci schimbări pe care ”Zizou” le-a făcut în ultimul sfert de oră, Franța nu a reușit să revină pe tabelă și a cedat toate cele trei puncte.

Desire Doue a avut o prestație sub așteptări contra Italiei. Extrema de la PSG a avut o singură centrare reușită și a creat o singură ocazie importantă la poarta lui Gianluigi Donnarumma. Totuși, a oferit încredere în timpul construcției fazelor de joc, reușind 36 dintre cele 38 de pase expediate. Pentru evoluția sa de la Milano, Desire Doue a fost notat cu 6.8, conform site-ului SofaScore.

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Italia devine lider în Liga Națiunilor

În urma rezultatului de pe San Siro, cele două naționale au făcut schimb de locuri în clasamentul grupei din Liga Națiunilor. Atât Italia cât și Franța au obținut 10 puncte în cele cinci partide disputate, dar ”Squadra Azzurra” are un golaveraj mai bun decât ”cocoșii galici”: +5 față de +3. Acesta este clasamentul complet al grupei:

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  1. Italia (11-6) – 10 puncte
  2. Franța (8-5) – 10 puncte
  3. Belgia (8-6) – 9 puncte
  4. Turcia (3-13) – 0 puncte

În duelul care va decide calificarea în fazele eliminatorii ale Ligii Națiunilor, Franța are un avantaj uriaș. Selecționata lui Zinedine Zidane va întâlni, duminică, 15 noiembrie, pe teren propriu, codașa grupei Turcia. În același timp, ”Squadra Azzurra” va merge la Bruxelles. pentru duelul contra Belgiei. Accederea în fazele eliminatorii se va decide pe ”muchie de cuțit”, ținând cont că primele trei echipe clasate pornesc la drum cu șanse reale de calificare.

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