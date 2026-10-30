Starul lui PSG este de neoprit! Primul hat-trick al unui fundaș în top 5 ligi după 20 de ani

După ce a primit din nou titlul de clubul anului la gala „Balonului de Aur”, PSG a făcut un meci impresionant împotriva celor de la Le Havre, deși Luis Enrique nu a început cu cea mai bună echipă împotriva ultimei clasate. Gazdele au deschis scorul, însă parizienii au întors rezultatul cu cinci goluri, trei dintre ele fiind înscrise de același jucător: Achraf Hakimi. De 20 de ani un fundaș nu mai izbutise această performanță într-un meci din top 5 ligi.
Doar 8 minute s-au putut bucura cei de la Le Havre de scorul de pe tabelă, după ce au deschis scorul în minutul 18 prin Josh Maja. Mika Godts, tânărul proaspăt transferat la PSG, a restabilit egalitatea, iar în minutul 28 Hakimi o dusese deja pe „Regina Europei” în avantaj.
Scorul pauzei a fost 1-2, însă până în minutul 69 tabela arăta deja 1-5. Hakimi a mai înscris de două ori, bifând primul hat-trick al carierei și devenind unicul fundaș ce marchează trei goluri într-un meci din top 5 campionate în ultimii 20 de ani. Pe lângă cele trei goluri, marocanul a oferit și două pase decisive pentru Mika Godts și Mayulu.
Ultima astfel de performanță fusese bifată de Naldo, pe 9 decembrie 2006, într-un Eintracht Frankfurt – Werder Bremen 2-6. Stoperul a înscris atunci în minutele 3, 31 și 48. În Serie A, ultimul hat-trick marcat de un fundaș datează din 4 aprilie 2004, când Cesar Rodrigues marca pentru Lazio în minutele 4, 46 și 49 ale unui meci cu Siena, în timp ce în La Liga, Fernando Hierro a marcat trei goluri pe 24 martie 2002, într-un meci cu Real Zaragoza, iar una dintre reușite a venit din penalty.
În toată istoria Premier League, din 1992 până în prezent, niciun fundaș nu a reușit să înscrie de trei ori într-un meci. În schimb, în anul 1986, în prima ligă din Anglia au fost doi fundași care au marcat un hat-trick. Este vorba despre Gary Gillespie, într-o victorie a lui Liverpool cu 5-0 în fața lui Birmingham, și de Alvin Martin.
Povestea hat-trick-ului marcat de Alvin Martin este una istorică. Stoperul lui West Ham a strălucit într-o victorie a „ciocănarilor” cu 8-1 în fața lui Newcastle, iar fiecare gol a fost înscris împotriva unui alt portar. Adversarii s-au confruntat cu un ghinion teribil în acel meci, iar Martin Thomas, portarul titular, s-a accidentat după doar două minute și a fost înlocuit la pauză, după ce Alvin Martin îi dăduse gol dintr-un voleu în minutul 5.
Chris Hedworth a intrat în a doua repriză, însă și-a fracturat clavicula. Nu înainte ca Alvin Martin să-i marcheze și lui un gol cu capul. Rămas fără schimbări, antrenorul lui Newcastle l-a introdus în poartă pe Peter Beardsley, jucător de câmp, pe care fundașul lui West Ham l-a executat de la punctul cu var, completând hat-trick-ul