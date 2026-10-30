Starul lui PSG este de neoprit! Primul hat-trick al unui fundaș în top 5 ligi după 20 de ani

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După ce a primit din nou PSG a făcut un meci impresionant împotriva celor de la Le Havre, deși Gazdele au deschis scorul, însă parizienii au întors rezultatul cu cinci goluri, trei dintre ele fiind înscrise de același jucător: Achraf Hakimi. De 20 de ani un fundaș nu mai izbutise această performanță într-un meci din top 5 ligi.

Achraf Hakimi, hat-trick în Le Havre – PSG! Niciun fundaș nu mai reușise asta de 20 de ani

Doar 8 minute s-au putut bucura cei de la Le Havre de scorul de pe tabelă, după ce au deschis scorul în minutul 18 prin Josh Maja. Mika Godts, tânărul proaspăt transferat la PSG, a restabilit egalitatea, iar în minutul 28 Hakimi o dusese deja pe „Regina Europei” în avantaj.

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Scorul pauzei a fost 1-2, însă până în minutul 69 tabela arăta deja 1-5. Hakimi a mai înscris de două ori, bifând primul hat-trick al carierei și devenind unicul fundaș ce marchează trei goluri într-un meci din top 5 campionate în ultimii 20 de ani. Pe lângă cele trei goluri, marocanul a oferit și două pase decisive pentru Mika Godts și Mayulu.

Ultima astfel de performanță fusese bifată de Naldo, pe 9 decembrie 2006, într-un Eintracht Frankfurt – Werder Bremen 2-6. Stoperul a înscris atunci în minutele 3, 31 și 48. În Serie A, ultimul hat-trick marcat de un fundaș datează din 4 aprilie 2004, când Cesar Rodrigues marca pentru Lazio în minutele 4, 46 și 49 ale unui meci cu Siena, în timp ce în La Liga, Fernando Hierro a marcat trei goluri pe 24 martie 2002, într-un meci cu Real Zaragoza, iar una dintre reușite a venit din penalty.

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Niciun fundaș din Premier League nu a înscris trei goluri într-un meci

În toată istoria Premier League, din 1992 până în prezent, niciun fundaș nu a reușit să înscrie de trei ori într-un meci. În schimb, în anul 1986, în prima ligă din Anglia au fost doi fundași care au marcat un hat-trick. Este vorba despre Gary Gillespie, într-o victorie a lui Liverpool cu 5-0 în fața lui Birmingham, și de Alvin Martin.

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Povestea hat-trick-ului marcat de Alvin Martin este una istorică. Stoperul lui West Ham a strălucit într-o victorie a „ciocănarilor” cu 8-1 în fața lui Newcastle, iar fiecare gol a fost înscris împotriva unui alt portar. Adversarii s-au confruntat cu un ghinion teribil în acel meci, iar Martin Thomas, portarul titular, s-a accidentat după doar două minute și a fost înlocuit la pauză, după ce Alvin Martin îi dăduse gol dintr-un voleu în minutul 5.

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Chris Hedworth a intrat în a doua repriză, însă și-a fracturat clavicula. Nu înainte ca Alvin Martin să-i marcheze și lui un gol cu capul. Rămas fără schimbări, antrenorul lui Newcastle l-a introdus în poartă pe Peter Beardsley, jucător de câmp, pe care fundașul lui West Ham l-a executat de la punctul cu var, completând hat-trick-ul