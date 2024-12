Starul lui PSG, Luka Karabatic, interviu pentru Fanatik: “Câştigarea Champions League rămâne visul nostru!”. Exclusiv

PSG a obţinut un succes important în . Exact ca la fotbal, francezii visează de un deceniu să cucerească Liga Campionilor, singurul trofeu care le lipseşte deşi PSG-ul a fost în ultimii ani o întreagă galaxie de staruri.

Starul lui PSG, Luka Karabatic, interviu pentru FANATIK : “A fost un meci foarte important, ştiam că va fi greu în Bucureşti”

Căpitanul formaţiei pariziene este Luka Karabatic. Este dublu campion mondial şi european cu Franţa, naţională alături de care a câştigat titlul olimpic la Tokyo, în 2021. După retragerea fratelui său, Nikola Karabatic, unul dintre cei mai mari handbalişti din istorie, Luka mai are un singur obiectiv: câştigarea Champions League.

După meciul din Sala Polivalentă, Luka Karabatic a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre meciul câştigat cu Dinamo, amintirile pe care le are din România, dar şi visul de a câştiga Liga Campionilor cu PSG:

Luka, PSG a câştigat meciul cu Dinamo. Cum a fost să te întorci în Sala Polivalentă?

– A fost un meci foarte important având în vedere situaţia din grupă. Ştiam că trebuie să luăm puncte pentru că aveam o serie negativă în Champions League. A fost un meci foarte important, ştiam că va fi greu în Bucureşti.

“Ne-am pregătit în cel mai bun mod posibil, mai ales că ştiam la ce să ne aşteptăm după turul de la Paris!”

Da, Dinamo a câştigat toate meciurile acasă până la PSG…

– O echipă care a jucat bine de la începutul sezonului, un adversar foarte tare. Ne-am pregătit în cel mai bun mod posibil, mai ales că ştiam la ce să ne aşteptăm . Aproape am pierdut atunci. A fost un meci foarte dificil, eram conduşi cu 3 goluri în partea secundă şi trebuia să reacţionăm.

Adică aţi venit foarte montaţi şi nu v-aţi subestimat în niciun moment adversara, nu?

– Au fost toate aceste lucruri care ne-au dat o imagine despre adversar şi am venit foarte pregătiţi. Apoi, în startul meciului, am simţit că lucrurile merg bine. Defensiva a fost la un nivel înalt, în atac am avut o eficienţă foarte bună. Am marcat mult şi am jucat foarte bine. Trebuie să o ţinem tot aşa dacă vrem să încheiem pe unul dintre primele două locuri ale grupei. Trebuie să o luăm meci cu meci, este foarte greu în Champions League.

“Câştigarea Champions League rămâne visul nostru”

Eşti foarte iubit aici, în Bucureşti. Fanii ţi-au scandat numele, au stat să îşi facă poze şi autografe. Cum simţi această energie?

– Pentru mine este o onoare să fiu tratat aşa aici. Am amintiri de demult cu această sală. Când eram junior, am jucat aici cu naţionala Franţei la Campionatele Europene. Am câştigat medalia de bronz aici, aşa că am multe amintiri frumoase. Este foarte frumos să joc aici, în această atmosferă. Felicitări fanilor, sper să continue tot aşa şi să ajute echipa să crească. E important.

Visul de a câştiga Champions League se poate îndeplini în acest sezon? Parcă e un blestem pentru PSG…

– Cred că putea fi acest vis îndeplinit în fiecare sezon. Dar sunt foarte multe echipe foarte bune, mereu se întâmplă surprize. Aşa că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Primul obiectiv este să încheiem pe unul dintre primele două locuri din grupă. Apoi să mergem în Final Four. Iar acolo se pot întâmpla multe lucruri. Da, câştigarea Champions League rămâne visul nostru.

Dinamo, pe locul 5 în EHF Champions League!

Graţie victoriei obţinute împotriva lui Dinamo în Sala Polivalentă, PSG a urcat pe locul doi în grupa A din EHF Champions League, cu 14 puncte. Deşi au o serie de trei înfrângeri la rând, “dulăii” lui David Davis au 10 puncte, fiind pe locul 5.

Dinamo – PSG a fost ultimul meci al anului în Champions League. În februarie, Dinamo va primi vizita liderului Veszprem, urmând ca apoi să aibă trei meciuri în care porneşte din postură de favorită: cu Wisla Plock acasă, respectiv Fredericia şi Eurofarm, în deplasare.

Clasamentul grupei A din Champions League:

Veszprem – 18 puncte PSG – 14 puncte Sporting – 13 puncte Fuchse Berlin – 12 puncte Dinamo – 10 puncte Eurofarm – 6 puncte Wisla Plock – 4 puncte Fredericia – 3 puncte

36 de ani are Luka Karabatic

5 medalii de aur a obţinut Luka Karabatic cu naţionala Franţei (2 de campion european, 2 de campion mondial şi 1 de campion olimpic)