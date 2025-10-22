Starul lui Real Madrid, decizie drastică: vrea să plece de pe Santiago Bernabeu!

ADVERTISEMENT

Endrick, fotbalist luat de la Palmeiras, pentru 48 de milioane de euro, sumă care poate ajunge, cu tot cu bonusuri, la 72 de milioane de euro, nu a jucat vreun minut în acest sezon și este decis să plece.

Endrick, gata să plece de la Real Madrid. Brazilianul a luat decizia, anunță Fabrizio Romano

Celebrul jurnalist italian , specializat pe transferuri, scrie că jucătorul brazilian este gata să accepte un împrumut în iarnă, asta după ce în perioada de mercato din vară nu a dorit să ia în calcul această variantă. De asemenea, și cei de la Real Madrid sunt dornici să-l dea pe atacantul brazilian la o altă echipă, astfel încât el să prindă mai multe minute și să progreseze pentru viitor.

Ajuns pe Santiago Bernabeu în urmă cu un an, când a făcut majoratul, fotbalistul sud-american a primit minute din partea lui Carlo Ancelotti, însă, din vară, de la venirea lui Xabi Alonso, lucrurile s-au schimbat. Accidentat fiind, Endrick a ratat startul stagiunii, însă acum este apt din punct de vedere fizic de ceva vreme, dar tot nu primește încredere din partea tehnicianului spaniol, concurența fiind foarte mare pentru posturile din atac.

Astfel, jucătorul a ajuns la concluzia că trebuie să plece de la Real Madrid, însă, după cum am precizat mai sus, el se va duce doar împrumut, nu definitiv, la un alt club. Șefii echipei blanco au în continuare încredere în potențialul său, mai ales că este cunoscut faptul că adaptarea pentru un sud-american în Europa nu este tocmai simplă. „Galacticii” au avut și Rodrygo, ambii fiind la fel, niște adolescenți, când au ajuns în Spania, care au confirmat însă după ceva timp de la transfer.

Unde ar putea ajung Endrick, marea speranță a lui Real Madrid

Din informațiile apărute în presă, se pare că un club care stă cu ochii pe situația lui Endrick este chiar Olympique Marseille. Formația pregătită de De Zerbi îl are ca titular în centrul atacului, în acest moment, pe bătrânul Pierre-Emmerick Aubameyang, iar fotbalistul de la Real Madrid ar fi binevenit pentru a spori concurența din linia ofensivă a grupării din Franța.

Totuși, există și alte cluburi importante din Europa, care nu sunt încă dezvăluite, care l-ar dori pe brazilianul „galacticilor”. Cel mai probabil acesta va pleca la o echipă care să fie din cele mai bune campionate din Europa, iar conducătorii grupării să ofere anumite garanții verbale că va primi minute și nu va fi tratat doar ca o plombă, ci ca o variantă reală, care poate să joace titular meci de meci.