Starul lui Real Madrid își prelungește contractul până în 2031!

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Conform informațiilor apărute în presa internațională, Jude Bellingham (23 de ani), unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai lui Jose Mourinho la Real Madrid, își va prelungi șederea pe Santiago Bernabeu până în vara lui 2031. De asemenea, starul englez va beneficia și de o mărire salarială considerabilă, acesta urmând să ajungă la nu mai puțin de 24 de milioane de euro net pe sezon.

Jude Bellingham își prelungește contractul cu Real Madrid până în 2031!

Jurnaliștii de la au fost cei care au anunțat înnoirea angajamentului lui Bellingham, precizând că evoluțiile bune din acest debut de stagiune, cumulate și cu performanțele sale din ultimii ani pe Santiago Bernabeu, i-au convins pe șefii grupării „blanco” să-i ofere englezului prelungirea contractului și, bineînțeles, și o îmbunătățire salarială considerabilă. Astfel, mijlocașul în vârstă de 23 de ani urmează să rămână la Madrid până în vara lui 2031, iar noul său salariu anual va crește cu 3 milioane de euro net, de la 21 la 24.

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Așa cum era de așteptat, Bellingham reprezintă una dintre piesele de bază în sistemul lui „The Special One”, englezul având deja trei goluri și două pase decisive în cele zece meciuri disputate în tricoul lui în actuala stagiune în toate competițiile. Până în prezent, acesta a strâns nu mai puțin de 49 de goluri și 34 de pase decisive în totalul de 150 de partide pe care le-a jucat pentru „galactici”, de când aceștia au scos din buzunar 127 de milioane de euro pentru transferul său de la Borussia Dortmund, eveniment ce a avut loc în vara anului 2023.

Real Madrid, start oscilant de sezon în campionat sub comanda lui Jose Mourinho

În ciuda evoluțiilor bune ale lui Jude Bellingham la mijlocul terenului, gruparea de pe Santiago Bernabeu nu are parte de începutul de stagiune pe care și l-ar fi dorit, cel puțin în campionat. În momentul de față, echipa lui Jose Mourinho este abia pe locul 4 în La Liga, la borna cu numărul 18 după primele opt etape, având un deficit de șase puncte față de liderul clasamentului și, totodată, marea rivală FC Barcelona.

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În Liga Campionilor însă, Realul are două victorii în primele două meciuri, acestea fiind obținute în fața a două dintre cele mai puternice echipe din Italia la ora actuală, mai exact Interul lui (2-1 pe teren propriu), respectiv AS Roma lui Gian Piero Gasperini (un 4-3 spectaculos pe Stadio Olimpico). Pentru „los blancos” urmează duelul din campionat împotriva Sevillei, meci ce va avea loc duminică, 18 octombrie, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu.