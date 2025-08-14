Starul lui Tottenham, victima insultelor rasiste după ce a ratat de la 11 metri în Supercupa Europei: ”Suntem dezgustați”

Deși a condus cu 2-0 până în minutul 85 al Supercupei Europei, Tottenham s-a văzut egalată de PSG și apoi . Iar un star al englezilor a fost supus insultelor rasiste după încheierea jocului.

Insulte rasiste la adresa unui star de la Tottenham după Supercupa Europei

Ratarea decisivă la loteria penalty-urilor în partida de la Udine i-a aparținut atacantului Mathys Tel. Introdus pe finalul jocului în locul Mohammed Kudus, francezul a tras pe lângă poartă la loviturile de departajare și .

Ratarea trofeului nu le-a picat deloc bine fanilor lui Spurs, iar unii dintre aceștia au avut ieșiri violente pe rețelele de socializare. Conform , Tel a primit numeroase insulte rasiste în mediul online.

În schimb, celălalt jucător al lui Tottenham care a ratat la loviturile de departajare, fundașul olandez Micky van de Ven, nu a avut parte de un astfel de tratament din partea suporterilor furioși.

Tottenham a condamnat mesajele violente

Clubul londonez a luat imediat atitudine după ce Mathys Tel a fost victima derapajelor rasiste și a dat un comunicat prin care și-a arătat indignarea față de astfel de comportamente și i-a numit lași pe atacatori.

”Suntem dezgustați de insultele rasiste pe care Mathys Tel le-a primit pe rețelele de socializare în urma înfrângerii din Supercupa Europei. Mathys a dat dovadă de curaj când a făcut un pas în față și și-a asumat să execute o lovitură de pedeapsă.

Cei care îl abuzează nu sunt decât niște lași – ascunzându-se în spatele unor nume de utilizator și profiluri anonime pentru a-și răspândi opiniile abominabile. Vom colabora cu autoritățile și platformele de socializare pentru a lua cele mai dure măsuri posibile împotriva oricărei persoane pe care o putem identifica. Suntem alături de tine, Mathys”, este comunicatul dat de Tottenham.