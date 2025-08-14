Sport

Starul lui Tottenham, victima insultelor rasiste după ce a ratat de la 11 metri în Supercupa Europei: ”Suntem dezgustați”

Tottenham a pierdut dramatic Supercupa Europei, iar acest eșec a adus reacții dure și un star ale echipei a primit insulte rasiste.
Traian Terzian
14.08.2025 | 10:53
Starul lui Tottenham victima insultelor rasiste dupa ce a ratat de la 11 metri in Supercupa Europei Suntem dezgustati
Un star al lui Tottenham, supus insultelor rasiste după Supercupa Europei. Sursă foto: The New York Times

Deși a condus cu 2-0 până în minutul 85 al Supercupei Europei, Tottenham s-a văzut egalată de PSG și apoi a cedat la loviturile de departajare. Iar un star al englezilor a fost supus insultelor rasiste după încheierea jocului.

ADVERTISEMENT

Insulte rasiste la adresa unui star de la Tottenham după Supercupa Europei

Ratarea decisivă la loteria penalty-urilor în partida de la Udine i-a aparținut atacantului Mathys Tel. Introdus pe finalul jocului în locul Mohammed Kudus, francezul a tras pe lângă poartă la loviturile de departajare și a permis Parisului să câștige.

Ratarea trofeului nu le-a picat deloc bine fanilor lui Spurs, iar unii dintre aceștia au avut ieșiri violente pe rețelele de socializare. Conform The Sun, Tel a primit numeroase insulte rasiste în mediul online.

ADVERTISEMENT

În schimb, celălalt jucător al lui Tottenham care a ratat la loviturile de departajare, fundașul olandez Micky van de Ven, nu a avut parte de un astfel de tratament din partea suporterilor furioși.

Tottenham a condamnat mesajele violente

Clubul londonez a luat imediat atitudine după ce Mathys Tel a fost victima derapajelor rasiste și a dat un comunicat prin care și-a arătat indignarea față de astfel de comportamente și i-a numit lași pe atacatori.

ADVERTISEMENT
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze...
Digi24.ro
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară

”Suntem dezgustați de insultele rasiste pe care Mathys Tel le-a primit pe rețelele de socializare în urma înfrângerii din Supercupa Europei. Mathys a dat dovadă de curaj când a făcut un pas în față și și-a asumat să execute o lovitură de pedeapsă.

ADVERTISEMENT
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după...
Digisport.ro
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el

Cei care îl abuzează nu sunt decât niște lași – ascunzându-se în spatele unor nume de utilizator și profiluri anonime pentru a-și răspândi opiniile abominabile. Vom colabora cu autoritățile și platformele de socializare pentru a lua cele mai dure măsuri posibile împotriva oricărei persoane pe care o putem identifica. Suntem alături de tine, Mathys”, este comunicatul dat de Tottenham.

ADVERTISEMENT
Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este...
Fanatik
Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este postul de televiziune străin care transmite partida
Cornel Dinu, amintiri fabuloase cu Ion Iliescu: “Nu eram eu potrivit să conduc...
Fanatik
Cornel Dinu, amintiri fabuloase cu Ion Iliescu: “Nu eram eu potrivit să conduc România! Trebuia să fie un dictator”
Liverpool este de neoprit! Fundașul dorit cu insistență de Cristi Chivu la Inter,...
Fanatik
Liverpool este de neoprit! Fundașul dorit cu insistență de Cristi Chivu la Inter, transferat pentru 35 de milioane de euro în Premier League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!