Starul mondial care îl sună regulat pe Zeljko Kopic: „Îmi mulțumește pentru că am fost dur cu el!”

Suporterii lui Dinamo visează în acest sezon la o calificare în cupele europene. „câinii roșii” trebuie să facă un final de play-off perfect pentru a nu da cu piciorul unei șanse uriașe. La cârma echipei este Zeljko Kopic, un antrenor care știe foarte bine cum să își motiveze jucătorii.

Zeljko Kopic vrea să o ducă pe Dinamo în cupele europen. Provocare uriașă pentru antrenorul croat

într-o formație de play-off, care are ca obiectiv clasarea pe podium și calificarea în cupele europene.

, însă antrenorul croat a ales să își continue misiunea pe care a început-o și speră ca, la finalul acestui sezon, să reușească să îi facă fericiți pe suporteri, care au maximă încredere în capacitățile sale de a-i ține pe jucători în priză.

Cum l-a schimbat Zeljko Kopic pe Marcelo Brozović

În cariera sa, Zeljko Kopic l-a antrenat și pe Marcelo Brozović, un fotbalist care și-a construit un CV impresionant. A jucat ani la rând la Inter Milano și a câștigat numeroase trofee în Italia. Antrenorul croat încă mai păstrează legătura cu colegul lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr.

„Am percepțiile mele despre fiecare jucător şi propriile idei despre cum să-i fac să devină mai buni. Poate că unii dintre ei uneori nu înțeleg tot procesul şi de ce țin eu la anumite lucruri: cât te odihnești, ce mănânci, cum te antrenezi, cum te pregătești psihic, tactic etc. Pun presiune pe ei, da. Cariera de fotbalist nu e una lungă şi dacă Dumnezeu îți dă acest talent şi tu îl irosești, nu e normal.

Simt că e obligația mea ca antrenor să le ofer cât pot de mult. La prima echipă pe care am antrenat-o, l-am avut pe Marcelo Brozović. Am lucrat cu el doi ani. Între timp, a avut nu mai știu câte meciuri la echipa națională, a fost considerat al doilea, al treilea cel mai bun jucător din lume, a jucat la Inter, a fost căpitan la Inter etc. Şi acum, de câte ori vorbim, îmi spune cât de importantă a fost mentalitatea aia de la început, baza de la care a plecat.

În România, văd mulți jucători tineri cu mare potențial, însă când vorbim despre dorință, mentalitate, atitudine, muncă brută, mai e de lucrat cu ei. Necesită timp să ajungem pe aceeași lungime de undă. Dar sunt împăcat cu mine, pentru că nu am nimic personal cu nimeni şi tot ceea ce fac vine din profesionalism, pentru ca, în final, ei să devină mai buni şi să dea cât mai mult pentru echipă, pentru club. Ca să-ți răspund la întrebare, eu mă consider un antrenor exigent, dar asta pentru că vreau să dau tot ce e mai bun pentru jucători”, a precizat Zeljko Kopic în emisiunea FANATIK Dinamo.