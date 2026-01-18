ADVERTISEMENT

Niclas Fullkrug (32 de ani) a sosit în această iarnă la AC Milan, fiind împrumutat de la gruparea engleză West Ham United. Acesta nu a avut cel mai bun start în Italia, nereușind să contribuie decisiv în primele 4 partide disputate în Serie A, iar recent a primit o veste extrem de neplăcută: camera de hotel în care locuiește a fost jefuită, iar hoții au sustras obiecte în valoare de aproape 500.000 de euro.

Starul naționalei Germaniei, jefuit de obiecte în valoare de 500.000 de euro

În noaptea de miercuri spre joi, când Niclas Fullkrug se afla la Como, alături de cei de la AC Milan, camera de hotel în care locuiește atacantul sosit de la West Ham a fost jefuită. Hoții au sustras mai multe obiecte valoroase din seif, precum ceasuri sau bijuterii, a căror valoare se ridică la aproape 500.000 de euro.

Fotbalistul cu 24 de selecții și 14 goluri la naționala Germaniei și-a dat seama de cele întâmplate doar sâmbătă, 17 ianuarie, după ce delegația „diavolilor” a revenit la Milano. Poliția a mers la fața locului, iar o investigație este în desfășurare. Un oficial al lui AC Milan, care l-a însoțit pe Niclas Fullkrug, a depus o plângere după cele întâmplate, conform .

Niclas Fullkrug, start dificil la AC Milan

Deși ocupă locul 2 în Serie A, AC Milan are mari probleme pe postul de vârf. Înainte de sosirea lui Niclas Fullkrug, Massimiliano Allegri se baza doar pe Christopher Nkunku, deoarece Santiago Gimenez este accidentat, urmând să revină pe gazon doar în luna aprilie. Așadar, germanul a fost adus ca o soluție de avarie.

Până în acest moment, Fullkrug a jucat în 4 partide, fără să contribuie decisiv la vreo reușită. Germanul se afla pe gazon spre finalul meciului cu Genoa (1-1), în momentul în care . Atacantul se confruntă și cu o problemă medicală, aspect subliniat și de antrenorul său. „A venit cu un deget rupt, a vrut să vină și s-a pus la dispoziția clubului. Astfel de jucători pot fi o inspirație pentru coechipieri”, a declarat Massimiliano Allegri.

Vedeta lui Cristi Chivu, victima unui jaf

Din nefericire, cazul lui Niclas Fullkrug nu este unul izolat. . Din fericire, nimeni nu se afla în locuință la acel moment. Fotbalistul era chiar la stadion, pentru meciul pe care Inter l-a disputat contra lui Kairat în UEFA Champions League.