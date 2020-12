Starul naționalei Olandei a fost arestat și riscă închisoarea. Și-a înjunghiat o rudă

Quincy Promes, atacantul lui Ajax și al naționalei Olandei, a fost arestat și riscă până la patru ani de închisoare. Totul după ce și-ar fi înjunghiat o rudă în vara acestui an.

Promes ar fi participat la o petrecere în luna iunie și s-ar fi luat la harță cu un membru al familiei sale. Într-un moment de furie totală, atacantul și-ar fi înjungiat victima, căreia i-a provocat răni grave.

În vârstă de 28 de ani, Promes este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai „lăncierilor” și chiar a marcat pentru Ajax în ultima etapă. Olandezii au fost eliminați din Liga Campionilor la mijlocul săptămânii.

Deși incidentul s-a petrecut în luna iunie, plângerea împotriva vârfului olandez a fost depusă de către partea vătămată de abia pe parcursul lunii noiembrie. Astfel, decizia poliției de a-l aresta pe Promes a venit de abia acum. Olandezii de la De Telegraaf au anunțat întâmplarea, pe care a confirmat-o și purtătorul de cuvânt al poliției din Amsterdam

„Nu l-am arestat mai devreme pentru că am aflat despre incident chiar acum o lună. Atunci am deschis investigația, iar în această dimineață am putut efectua un arest”, a spus Jelmer Geerds.

Incidentul s-ar fi petrecut în Abcoude, Utrecht, atunci când Promes a dat o petrecere la care a invitat mai mulți oameni. Victima i-ar fi stârnit furia și, deși erau rude, Promes l-a înjunghiat cu un cuțit. Martorii au intervenit pentru a-l ajuta pe rănit și spun că fără intervenția lor, consecințele puteau fi mult mai grave.

În prezent, Quincy Promes este reținut și poate sta în arest pentru maximum trei zile. Pedeapsa maximă pentru infracțiunea sa nu este una foarte mare. În Olanda, agresiunea cu provocarea de vătămare corporală gravă se pedepsește cu patru ani de detenție.

Promes este unul dintre oamenii de bază ai lui Ajax și ai naționalei Olandei. De altfel, cu doar o seară în urmă de a fi arestat, vârful a fost titular în meciul pe care „lăncierii” l-au jucat în compania lui PEC Zwolle. Vârful a marcat pentru 2-0 în minutul 11. Meciul s-a încheiat 4-0, iar atacantul a fost integralist. Peste nici 24 de ore, el a ajuns în arestul poliției.

În 2018, Promes fusese arestat după ce și-a bătut soția în public. Pe atunci în vârstă de 26 de ani, Promes se afla cu nevasta într-un club din Ibiza și a început să îi aplice lovituri. El s-a încăierat și cu cei care au intervenit pentru a o apăra pe femeie și a fost reținut ulterior.

