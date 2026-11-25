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Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, impresarul Alexandru Fosa a dezvăluit faptul că le-a sugerat conducătorilor de la U Craiova transferul internaționalului moldovean Sergiu Perciun (20 de ani).

Propunere de transfer pentru U Craiova

După ce , Alexandru Fosa încearcă să mai aducă și alți jucători moldoveni în SuperLiga. Unul dintre aceștia este Sergiu Perciun (20 de ani), pe care l-a propus la Universitatea Craiova, în ciuda faptului că nu este reprezentantul oficial al jucătorului care evoluează la Ascoli, în Serie B.

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”Mie tare mult îmi place de la naționala noastră de Sergiu Perciun, mijlocașul care a marcat un gol foarte frumos în Liga Națiunilor. Mi-ar plăcea tare mult să ajungă și el în campionatul României.

L-am propus la Universitatea Craiova chiar fără să vorbesc cu Sergiu. Am încercat să iau legătura cu el, știu că este sub contract cu o agenție de impresariat. Nu am discutat, dar mi-ar plăcea.

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Am vorbit cu nea Sorin (n.r. – Sorin Cârțu) și mi-a zis: ‘Alex, ne uităm și noi la el, îl analizăm’. Mi-au spus că vor reveni dacă este ceva interesant, dar nu știu dacă ar fi dispus Sergiu să meargă în România. Eu nu am avut o discuție cu Sergiu, nu este jucătorul meu, dar mi-ar plăcea să joace în campionatul României. El joacă în liga a doua din Italia, la Ascoli”, a declarat Alexandru Fosa, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Ce jucători mai vrea să aducă în România

Impresarul a recunoscut că după ce a fost asaltat de jucătorii din Republica Moldova care i-au cerut să-i transfere și pe ei în România și a mărturisit că mai are sub contract câțiva fotbaliști interesanți.

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”După transferul lui Petru Popescu la FCSB, foarte mulți jucători de aici au început să-mi scrie și s-au oferit: ‘Uite, aș vrea și eu’. Mai sunt câțiva jucători, am vreo doi de la Dacia care îmi plac foarte mult, doi mijlocași dreapta. Am văzut că nea Gigi căuta mijlocaș dreapta și atacant. Sperăm să fie la fel de deschis cum a fost și cu Petru”, a spus Fosa, la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Sergiu Perciun, jucătorul sugerat Universității Craiova

Sergiu Perciun este un mijlocaș ofensiv de picior drept care a plecat în Italia pe când avea doar 16 ani. El a semnat cu Torino și a jucat rând pe rând la formațiile U17, U18, U19 și U20 ale grupării ”granata”, iar în aprilie 2025 a fost promovat la prima echipă și a prins cinci meciuri în Serie A.

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În vara acestui an a fost cedat sub formă de împrumut la Ascoli, în Serie B. În acest sezon, Perciun a adunat nouă prezențe în toate competițiile, reușind și două pase de gol, una în campionat și una în Cupa Italiei.

În ciuda faptului că are doar 20 de ani, mijlocașul are deja 16 selecții la echipa națională a Moldovei. A debutat pe 6 iunie 2025 în amicalul pierdut în fața Poloniei, iar singurul gol l-a marcat în remiza cu Insulele Feroe, scor 1-1, din septembrie anul acesta, în Liga Națiunilor.