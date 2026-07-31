Starul Oțelului, încrezător după ce a înscris contra lui Dinamo: „Am vrut să dau încă un gol! Simt că la finalul campionatului ne putem bucura”

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Oțelul rămâne neînvinsă în startul noului sezon din SuperLiga. După 2-1 cu CFR Cluj pe teren propriu și 2-2 la Arad contra UTA-ei, gălățenii au obținut o remiză (1-1) și în duelul cu Dinamo. „Câinii” au marcat primii, prin Alberto Soro, iar Patrick (32 de ani) a egalat situația pe tabelă în partea secundă. Fotbalistul din Insulele Capului Verde și portarul Cosmin Dur-Bozoancă au reacționat la finalul jocului.

Patrick, start fabulos de sezon. Cum a reacționat atacantul după ce a înscris contra lui Dinamo

Patrick se află într-o formă excelentă în acest start de sezon. Fotbalistul din Insulele Capului Verde a marcat în toate cele 3 jocuri ale Oțelului, iar contra lui Dinamo a punctat cu o execuție de la distanță. „Vreau să le mulțumesc fanilor care ne-au susținut pe tot parcursul meciului. Am dorit să luăm cele 3 puncte, dar mergem mai departe și sper să câștigăm meciul următor. Am vrut să dau încă un gol.

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A fost o fază foarte frumoasă făcută de echipă și trebuia să finalizez la fel de bine. E o durere care o simt și în alte părți ale corpului, dar duminică mă întorc la antrenamente. Suntem fericiți aici, ne facem treaba și simt că la finalul campionatului ne putem bucura cu toții”, a spus atacantul după , conform .

Ce a declarat Cosmin Dur-Bozoancă după Oțelul – Dinamo 1-1

Dinamo a avut mai multe ocazii în meciul de la Galați, însă portarul Cosmin Dur-Bozoancă și-a salvat echipa în mai multe rânduri. „E un punct, cred că e meritat. Nu știu dacă i-am respectat prea mult, și-au impus ei mai bine jocul, au aglomerat foarte bine la mijlocul terenului.

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În a doua repriză am fost mult mai deciși, am reușit să punem presiune și a venit și golul. Nu știu cum am scos mingea la ocazia lui Alex Pop, n-am înțeles prea multe, dar sunt fericit că a ieșit bine. Nu cred că e rău acest start de sezon, avem acum o deplasare la Petrolul și vrem să luăm cele 3 puncte acolo, cred că suntem pe drumul cel bun”, a declarat fotbalistul Oțelului. Antrenorul lui Dinamo, .