Sport

Starul Palestinei și al Craiovei, Al-Hamlawi, aproape de transferul carierei: „Antrenorul îl place foarte mult”

Flaviu Popa
12.11.2026 | 20:50
Starul Palestinei si al Craiovei AlHamlawi aproape de transferul carierei Antrenorul il place foarte mult
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Assad este dorit de Getafe în Spania. Foto: Sport Pictures
Universitatea Craiova nu duce lipsă de oferte pentru jucătorii săi, iar Assad Al-Hamlawi este la 26 de ani unul dintre cei mai interesanți atacanți din această parte de Europa.
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Assad Al-Hamlawi ar fi monitorizat atent de câteva formații din La Liga spaniolă, lucru dezvăluit de „Grande” Gică Craioveanu. La meciul dintre Craiova și Egnatia mai multe echipe din Europa și-au trimis reprezentanții, una dintre aceste echipe fiind Getafe. Craioveanu crede că spaniolii ar avea bani să-l cumpere pe palestinian.

Gică Craioveanu confirmă că Getafe este interesată de atacantul palestinian Assad Al-Hamlawi

Craioveanu a dezvăluit la Digisport că Jose Bordalas, antrenorul lui Getafe, a fost impresionat de Al-Hamlawi, iar mutarea ar putea să se concretizeze în următorul mercato de iarnă. Cu toate acestea, Mihai Rotaru nu ar fi prea interesat să vândă până când Universitatea Craiova nu ar obține matematic calificarea în „primăvara europeană”.

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Oltenii ar solicita 5 milioane de euro pentru Assad Al-Hamlawi, o sumă pe care cei de la Getafe o pot plăti fără prea mari probleme. „Am vorbit cu Mister (n.r. Jose Bordalas), l-a plăcut foarte mult. Ei îl au pe Satriano, care nu e rău, dar îl folosesc mai mult în bandă, și pe Enes Unal, dar Mister joacă tot timpul cu două vârfuri, unul fix și unul mai mobil. Ar avea loc fără discuții (n.r. Al-Hamlawi la Getafe).

Nu cred că Mike (n.r. Mihai Rotaru) îl va lăsa să plece până după cupele europene. În ianuarie! Getafe ar avea bani, cu toate că e la limita acelui fairplay financiar. Ar putea să facă un efort”, a declarat Gică Craioveanu, la emisiunea Fotbal Club. Atacantul palestinian are cifre foarte bune la Craiova în acest sezon: 11 goluri și un assist în 21 de meciuri în toate competițiile.

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Assad este cotat la 2 milioane de euro de Transfermarkt, însă Craiova cere 5 milioane pe el

Fotbalistul palestinian născut în Suedia a fost transferat de Craiova în 2025 de la Slask din Polonia pentru 1 milion de euro. În sezonul trecut în care a câștigat campionatul cu Universitatea Craiova, Assad a înscris 16 goluri și 4 pase de gol în 48 de meciuri. Atacantul mai are nevoie de 6 goluri și 4 pase decisive pentru a-și bate recordul de anul trecut.

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Cotat la două milioane de euro de Transfermarkt, Assad Al-Hamlawi nu va fi vândut de Universitatea Craiova pentru o sumă mai mică de 5 milioane de euro. Potrivit lui Gică Craioveanu, Getafe ar fi dispusă să facă acest efort financiar. „Nu am stabilit câte goluri vreau să înscriu în acest sezon. Dar mi-aş dori să înscriu mai multe decât în sezonul precedent„, afirma recent Assad Al-Hamlawi, când era întrebat câte goluri și-a propus să înscrie.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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