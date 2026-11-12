Starul Palestinei și al Craiovei, Al-Hamlawi, aproape de transferul carierei: „Antrenorul îl place foarte mult”

ADVERTISEMENT

Assad Al-Hamlawi ar fi monitorizat atent de câteva formații din La Liga spaniolă, lucru dezvăluit de „Grande” Gică Craioveanu. La meciul dintre Craiova și Egnatia mai multe echipe din Europa și-au trimis reprezentanții, una dintre aceste echipe fiind Getafe. Craioveanu crede că spaniolii ar avea bani să-l cumpere pe palestinian.

Gică Craioveanu confirmă că Getafe este interesată de atacantul palestinian Assad Al-Hamlawi

Craioveanu a dezvăluit la că Jose Bordalas, antrenorul lui Getafe, a fost impresionat de Al-Hamlawi, iar mutarea ar putea să se concretizeze în următorul mercato de iarnă. Cu toate acestea, Mihai Rotaru nu ar fi prea interesat să vândă până când Universitatea Craiova nu ar obține matematic calificarea în „primăvara europeană”.

ADVERTISEMENT

Oltenii ar solicita 5 milioane de euro pentru Assad Al-Hamlawi, o sumă pe care cei de la Getafe o pot plăti fără prea mari probleme. „Am vorbit cu Mister (n.r. Jose Bordalas), l-a plăcut foarte mult. Ei îl au pe Satriano, care nu e rău, dar îl folosesc mai mult în bandă, și pe Enes Unal, dar Mister joacă tot timpul cu două vârfuri, unul fix și unul mai mobil. Ar avea loc fără discuții (n.r. Al-Hamlawi la Getafe).

îl va lăsa să plece până după cupele europene. În ianuarie! Getafe ar avea bani, cu toate că e la limita acelui fairplay financiar. Ar putea să facă un efort”, a declarat Gică Craioveanu, la emisiunea Fotbal Club. Atacantul palestinian are cifre foarte bune la Craiova în acest sezon: 11 goluri și un assist în 21 de meciuri în toate competițiile.

ADVERTISEMENT

Assad este cotat la 2 milioane de euro de Transfermarkt, însă Craiova cere 5 milioane pe el

Fotbalistul palestinian născut în Suedia a fost transferat de Craiova în 2025 de la Slask din Polonia pentru 1 milion de euro. În sezonul trecut în care a câștigat campionatul cu Universitatea Craiova, Assad a înscris 16 goluri și 4 pase de gol în 48 de meciuri. Atacantul mai are nevoie de 6 goluri și 4 pase decisive pentru a-și bate recordul de anul trecut.

ADVERTISEMENT

Cotat la două milioane de euro de Transfermarkt, pentru o sumă mai mică de 5 milioane de euro. Potrivit lui Gică Craioveanu, Getafe ar fi dispusă să facă acest efort financiar. „Nu am stabilit câte goluri vreau să înscriu în acest sezon. Dar mi-aş dori să înscriu mai multe decât în sezonul precedent„, afirma recent Assad Al-Hamlawi, când era întrebat câte goluri și-a propus să înscrie.