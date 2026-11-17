Ioan Andone (66 de ani) l-a criticat pe Eddy Gnahore (33 de ani), fotbalist care primește un salariu lunar de 25.000 de euro la FCSB. Fostul fotbalist și antrenor e de părere că Gigi Becali a comis o mare greșeală cu privire la mijlocașul francez și a dezvăluit ce părere avea regretatul Mircea Lucescu despre acesta.
Ioan Andone le-a recomandat celor de la Dinamo să nu accepte cerințele lui Eddy Gnahore, care a ajuns mai apoi la FCSB din postura de jucător liber. „La un moment dat, eram cu nea Mircea, Dumnezeu să-l ierte! Mi-a zis ‘Băi, Ando, la mine n-ar juca un minut copilul ăla. Ce e aici? Fotbal în sală?’.
O prelua cu talpa și o dădea înapoi. Se uita stânga-dreapta, o dădea înapoi. Băi, băiatule, tu nu știi că fotbalul se joacă înainte? Cerea 25.000 de euro! Băi, 25.000! Mi-a zis Voicu (n.r. Eugen Voicu, acționar la Dinamo), eram la un meci, îmi zice ‘Nu știu ce să facem cu el. Tu ce părere ai?’. Am zis ‘Lasă-l să plece!’.
El poate să ceară, prost e ăla care îi dă banii, nu ăla care cere. El cere, are impresari. Uite că a ‘furat-o’ Gigi. Bani aruncați. Și bani la semnătură, ca să-ți dai seama… Politic, Dumnezeule… La Dinamo îmi plăcea, avea explozie, era rău, la FCSB s-a terminat”, a afirmat fostul mare internațional la Digi Sport.
FANATIK a dezvăluit în exclusivitate lista celor 6 jucători de care Gigi Becali își dorește să scape în perioada de mercato din iarnă, iar printre ei se numără și Eddy Gnahore. Fostul fotbalist al lui Dinamo a evoluat în 11 jocuri pentru formația „roș-albastră”, însă nu a strâns nici măcar 400 de minute. Acesta a reușit să marcheze un singur gol, în partida cu FC Argeș din Cupa României Betano, câștigată cu 5-0.
Fotbalistul de 33 de ani a trecut prin academia lui Manchester City și a debutat la nivel de seniori pentru Birmingham City. Mai apoi, a impresionat în divizia a treia din Italia, la Carrarese, fiind achiziționat de Napoli, care l-a împrumutat la Carpi, Crotone și Perugia. A mai jucat pentru Palermo, Amiens, Wuhan Zall și Ascoli înainte de semna în 2024 cu Dinamo.