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Ioan Andone (66 de ani) l-a criticat pe Eddy Gnahore (33 de ani), fotbalist care primește un salariu lunar de 25.000 de euro la FCSB. Fostul fotbalist și antrenor e de părere că Gigi Becali a comis o mare greșeală cu privire la mijlocașul francez și a dezvăluit ce părere avea regretatul Mircea Lucescu despre acesta.

Eddy Gnahore, făcut praf de Ioan Andone

Ioan Andone le-a recomandat celor de la Dinamo să nu accepte cerințele lui Eddy Gnahore, care a ajuns mai apoi la FCSB din postura de jucător liber. „La un moment dat, eram cu nea Mircea, Dumnezeu să-l ierte! Mi-a zis ‘Băi, Ando, la mine n-ar juca un minut copilul ăla. Ce e aici? Fotbal în sală?’.

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O prelua cu talpa și o dădea înapoi. Se uita stânga-dreapta, o dădea înapoi. Băi, băiatule, tu nu știi că fotbalul se joacă înainte? Cerea 25.000 de euro! Băi, 25.000! Mi-a zis Voicu (n.r. Eugen Voicu, acționar la Dinamo), eram la un meci, îmi zice ‘Nu știu ce să facem cu el. Tu ce părere ai?’. Am zis ‘Lasă-l să plece!’.

El poate să ceară, prost e ăla care îi dă banii, nu ăla care cere. El cere, are impresari. Uite că a ‘furat-o’ Gigi. Bani aruncați. Și bani la semnătură, ca să-ți dai seama… Politic, Dumnezeule… La Dinamo îmi plăcea, avea explozie, era rău, la FCSB s-a terminat”, a afirmat fostul mare internațional la .

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Gigi Becali vrea să scape de Eddy Gnahore. Francezul are un gol în 11 meciuri la FCSB

de care Gigi Becali își dorește să scape în perioada de mercato din iarnă, iar printre ei se numără și . Fostul fotbalist al lui Dinamo a evoluat în 11 jocuri pentru formația „roș-albastră”, însă nu a strâns nici măcar 400 de minute. Acesta a reușit să marcheze un singur gol, în partida cu FC Argeș din Cupa României Betano, câștigată cu 5-0.

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Fotbalistul de 33 de ani a trecut prin academia lui Manchester City și a debutat la nivel de seniori pentru Birmingham City. Mai apoi, a impresionat în divizia a treia din Italia, la Carrarese, fiind achiziționat de Napoli, care l-a împrumutat la Carpi, Crotone și Perugia. A mai jucat pentru Palermo, Amiens, Wuhan Zall și Ascoli înainte de semna în 2024 cu Dinamo.