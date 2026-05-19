Starul plecat de la Real Madrid ar putea semna cu Interul lui Cristi Chivu! „Caută de mai mult timp ceva diferit”

ADVERTISEMENT

Real Madrid a anunțat oficial că Dani Carvajal (34 de ani) va părăsi echipa în această vară, după ce a petrecut 23 de ani la echipă, ca junior și senior. Presa din Italia a anunțat că acesta ar putea să reprezinte o variantă pentru mai multe echipe puternice din Serie A, printre acestea numărându-se și campioana Inter, antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).

Dani Carvajal, antrenat de Cristi Chivu? Italienii îl văd pe „veteranul” spaniol drept o variantă pentru Inter

Jurnaliștii italieni sunt de părere că Dani Carvajal ar reprzenta o variantă pentru mai multe echipe puternice din „Cizmă”. „Primul club care ne vine în minte, ținând cont de istoria recentă și de filosofia clubului, este Como. Fabregas a acordat o atenție deosebită compatrioților săi, atât tineri, cât și mai experimentați, principalele exemple fiind Morata și Sergi Roberto. Alte opțiuni posibile în Italia? Inter caută de mai mult timp ceva diferit pentru flancul drept. Luis Henrique nu a fost foarte convingător, iar clauza de reziliere de 25 de milioane de euro a lui Dumfries îl apasă greu.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Marotta și Ausilio și-au demonstrat în repetate rânduri abilitatea de a ‘naviga’ cu încredere ‘marea’ jucătorilor liberi de contract. Juventus va face o investiție pe acest post, ținând cont de faptul că Holm ar putea reveni la Bologna. Iar apoi, este AC Milan, care, în ciuda progresului arătat recent de Athekame, ar putea face o mutare în acea zonă a terenului”, au notat cei de la chiar în ziua în care .

Postul de fundaș dreapta, o problemă pentru Cristi Chivu

Denzel Dumfries este titularul de drept pe postul de fundaș dreapta la Inter și a avut evoluții foarte apreciate în ultimii ani, însă olandezul a lipsit timp de mai multe luni în acest sezon, iar Cristi Chivu nu a avut un înlocuitor pe măsură. În mod normal, principala alternativă ar fi fost „veteranul” Matteo Darmian, însă acesta a evoluat foarte puțin, fiind afectat la rândul său de probleme medicale. Așadar, Cristi Chivu l-a testat pe acel post și pe Luis Henrique, transferat în vara anului trecut de la Marseille pentru 22.8 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Din nefericire pentru antrenorul român, brazilianul nu a confirmat, postul său de bază fiind cel de mijlocaș sau „aripă” dreapta. În acest context, o mutare pentru Dani Carvajal nu ar fi exclusă, ținând cont și de situația lui Dumfries, care are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, valabilă însă doar până la jumătatea lunii iulie. În ultimul meci disputat pe San Siro în acest sezon, . „Nerazzurrii” vor încheia stagiunea cu un duel pe terenul celor de la Bologna, care se va disputa sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:00.