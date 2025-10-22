Sport

Starul plecat de la Real Madrid, omagiat la meciul cu Juventus din Champions League. Scenografie monumentală în peluza de pe Santiago Bernabeu

Real Madrid a avut-o pe Juventus ca adversară în Champions League. Ce scenografie spectaculoasă au afișat fanii prezenți în peluza stadionului Santiago Bernabeu.
Traian Terzian
23.10.2025 | 00:28
Scenografie impresionantă afișată la ,partida Real Madrid - Juventus din Champions League. Sursă foto: @footballpunditX
În ciuda faptului că nu a fost un fotbalist determinant pentru Real Madrid, Lucas Vazquez a crescut în academie și a fost mereu un idol al tribunelor. Iar la întâlnirea cu Juventus din Champions League a fost onorat cu o scenografie de zile mari.

Ce scenografie a pus la cale Real Madrid în partida cu Juventus din Champions League

Înainte de startul jocului din etapa a 3-a grupei unice din cea mai tare competiție la nivel de cluburi, fostul căpitan al ”galacticilor” a avut onoarea să fie protagonistul unei scenografii fantastice.

La peluza stadionului Santiago Bernabeu, unde se află facțiunea dură a suporterilor lui Real Madrid, a fost ridicată o pânză uriașă care îl înfățișa pe Lucas Vazquez copil fiind ținând în mâini un fular al echipei în timp ce venise cu familia să-i susțină pe ”galactici”.

Imaginea a fost preluată dintr-o postare făcută chiar de fotbalist înaintea unui El Clasico din 2017 și a avut un impact major la acea vreme. Sub pânza afișată la duelul cu Juventus a stat un banner pe care scria: ”Să vezi Bernabeu, să vezi campioana”.

Lucas Vazquez, mesaj emoționant la despărțirea de Real Madrid

Înțelegerea lui Lucas Vazquez cu Real Madrid s-a încheiat în vară, iar jucătorul nu a mai primit o prelungire de contract. El a ales să semneze cu Bayer Leverkusen și a avut parte de o despărțirea emoționantă pe Santiago Bernabeu.

”Au trecut aproape două decenii de când am ajuns la Valdebebas la 16 ani, plin de visuri şi entuziasm pentru a purta această tricou… Fiecare pas a fost un dar şi, în timp, Madrid a devenit casa mea.

Am trăit nopţi de neuitat, 23 de trofee şi momente care vor rămâne mereu în amintirea mea. Astăzi, după peste 400 de meciuri, e timpul să spun adio clubului vieţii mele, dar plec liniştit, ştiind că am dat totul.

Am fost întotdeauna conştient de responsabilitatea şi privilegiul de a apăra această emblemă, am savurat fiecare meci, fiecare antrenament, fiecare călătorie… şi dacă acest parcurs m-a învăţat ceva, e că nimeni nu ar trebui să îţi spună că nu poţi realiza ceva. Plec de la Real Madrid, însă Real Madrid nu mă va părăsi niciodată”, a declarat Vazquez, după ultimul meci în tricoul Realului.

Cum s-a încheiat meciul Real Madrid – Juventus

Real Madrid a început perfect această stagiune de Champions League și a obținut cu Juventus a treia victorie din tot atâtea meciuri în grupa de Champions League. A fost un 1-0 chinuit, dar care îi pune ”galactici” într-o poziție excelentă.

Trupa lui Xabi Alonso s-a aflat la cârma jocului, însă a tremurat la fiecare contraatac al formației italiene. În cele din urmă, Jude Bellingham a marcat golul de 3 puncte, după ce a urmărit o minge șutată de Vinicius în bară.

Cum arată clasamentul din Champions League

În urma acestei victorii, Real Madrid are victorii pe linie în Champions League și se află pe locul 5 în clasament. ”Galacticii” sunt devansați doar la golaveraj de PSG, Bayern, Inter Milano și Arsenal.

Real Madrid Juventus Champions League scenografie clasament Champions League

Ordine și disciplină la Rapid! Fotbalistul a fost băgat în ședință după victoria...
iamsport.ro
Ordine și disciplină la Rapid! Fotbalistul a fost băgat în ședință după victoria cu Dinamo
