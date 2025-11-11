Starul Rapidului, aproape de Dinamo! Andrei Nicolescu a dezvăluit totul

Andrei Nicolescu a dezvăluit cum Dinamo a fost interesată de Alex Dobre, actualul jucător de la Rapid, însă în cele din urmă „câinii” au preferat să transfere un alt fotbalist.
Președintele lui Dinamo a avut cuvinte de laudă pentru Alberto Soro, cel pe care formația sa l-a preferat în detrimentul lui Alex Dobre, în urmă cu un an. Conform spuselor lui Andrei Nicolescu, actuala extremă de la Rapid putea să ajungă sub comanda lui Zeljko Kopic, dar s-a preferat ca negocierile să nu fie continuate după ce ibericul a semnat contractul cu „câinii”.
„E o mare bucurie pentru noi revenirea lui Soro. A venit în România cu o săptămână sau două înainte de a fi posibil transferul lui Alex Dobre la Dinamo. Noi nu am mai insistat pe pista Dobre atunci tocmai pentru că l-am luat pe Soro. E un drum lung pe care l-am parcurs. Ar fi fost extraordinar să-l avem pe Soro de acum încă din start. Mă bucur de transformarea lui. A făcut risipă de energie, se vede munca lui.
Asta spun, când a apărut o discuție pentru Dobre noi eram acoperiți pe post și nu am mai insitat pe varianta asta. A fost o discuție pe care puteam să o ducem la sfârșit în perioada aia, august-septembrie, anul trecut. Având în vedere evoluțiile sale de la Rapid cu siguranță era un plus la Dinamo. E bine că Soro devine cel pe care l-am căutat când l-am transferat”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.
Alex Dobre a semnat în cele din urmă cu Rapid, asta după ce românul care a jucat la nivel de seniori numai în străinătate, pentru echipe precum Rochdale, Yeovil, Bournemouth U23, Dijon sau Farmalicao, a rămas liber de contract. El se pare că a fost în discuții și cu Dinamo, și cu FCSB, însă în cele din urmă a ajuns în Giulești, acolo unde este acum și căpitan, și golgheter al actualului sezon de SuperLiga.
De altfel, prestațiile bune ale lui Dobre l-au dus pe acesta și la echipa națională de seniori, la care a revenit după ce debutase în 2023. Momentan, în cele 16 meciuri din SuperLiga, fotbalistul giuleștenilor a punctat de 9 ori și este astfel cel mai prolific marcator al sezonului.
Stagiunea de pregătire din această vară l-a găsit pe Alberto Soro ca fiind un fotbalist pe care Zeljko Kopic nu mai voia să se bazeze. După ce în ultimele 6 luni din stagiunea trecută el a fost împrumutat în Portugalia, în Liga 2, unde nu a reușit să dea vreun gol sau vreo pasă de gol în 15 meciuri, viitorul mijlocașului iberic părea a fi pecetluit. De altfel, conducătorii lui Dinamo au căutat soluții și au încercat să scape de el, dar jucătorul nu a dorit să semneze rezilierea contractului care e scadent în vara anului 2027.
Totuși, mijlocașul care în startul carierei a fost la Real Madrid, și-a așteptat șansa și a profitat de accidentarea lui Cristi Mihai, iar la meciul cu CFR Cluj a intrat de pe bancă și a marcat golul decisiv al victoriei cu 2-1 pe care Dinamo a obținut-o în minutul 92. Drept răsplată, Zeljko Kopic l-a băgat titular, în premieră în acest sezon, în meciul din ultima rundă, cu Csikszereda, iar Soro a marcat din nou, în succesul cu 4-0, și a fost lăudat de toată lumea pentru evoluția avută.