Starul Rapidului, aproape de Dinamo! Andrei Nicolescu a dezvăluit totul

Andrei Nicolescu a dezvăluit cum Dinamo a fost interesată de Alex Dobre, actualul jucător de la Rapid, însă în cele din urmă „câinii” au preferat să transfere un alt fotbalist.

Alex Dobre, aproape de transferul la Dinamo

Președintele lui Dinamo a avut cuvinte de laudă pentru Alberto Soro, cel pe care formația sa l-a preferat în detrimentul lui Alex Dobre, în urmă cu un an. Conform spuselor lui Andrei Nicolescu, actuala extremă de la Rapid putea să ajungă sub comanda lui Zeljko Kopic, dar s-a preferat ca negocierile să nu fie continuate după ce ibericul a semnat contractul cu „câinii”.

„E o mare bucurie pentru noi revenirea lui Soro. A venit în România cu o săptămână sau două înainte de a fi posibil transferul lui Alex Dobre la Dinamo. Noi nu am mai insistat pe pista Dobre atunci tocmai pentru că l-am luat pe Soro. E un drum lung pe care l-am parcurs. Ar fi fost extraordinar să-l avem pe Soro de acum încă din start. Mă bucur de transformarea lui. A făcut risipă de energie, se vede munca lui.

Asta spun, când a apărut o discuție pentru Dobre noi eram acoperiți pe post și nu am mai insitat pe varianta asta. A fost o discuție pe care puteam să o ducem la sfârșit în perioada aia, august-septembrie, anul trecut. Având în vedere evoluțiile sale de la Rapid cu siguranță era un plus la Dinamo. E bine că Soro devine cel pe care l-am căutat când l-am transferat”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Dobre a devenit liderul celor de la Rapid și e golgheter în acest sezon

Alex Dobre a semnat în cele din urmă cu Rapid, asta după ce românul care a jucat la nivel de seniori numai în străinătate, pentru echipe precum Rochdale, Yeovil, Bournemouth U23, Dijon sau Farmalicao, a rămas liber de contract. El se pare că a fost în discuții și cu Dinamo, și cu FCSB, însă în cele din urmă a ajuns în Giulești, acolo unde este acum și căpitan, și golgheter al actualului sezon de SuperLiga.

De altfel, prestațiile bune ale lui Dobre l-au dus pe acesta și la echipa națională de seniori, la care a revenit după ce debutase în 2023. Momentan, în cele 16 meciuri din SuperLiga, fotbalistul giuleștenilor a punctat de 9 ori și este astfel cel mai prolific marcator al sezonului.

Alberto Soro a întrecut toate așteptările și a fost decisiv pentru Dinamo în ultimele meciuri. Cum s-a impus fostul jucător de la Real Madrid

Stagiunea de pregătire din această vară l-a găsit pe . După ce în ultimele 6 luni din stagiunea trecută el a fost împrumutat în Portugalia, în Liga 2, unde nu a reușit să dea vreun gol sau vreo pasă de gol în 15 meciuri, viitorul mijlocașului iberic părea a fi pecetluit. De altfel, conducătorii lui Dinamo au căutat soluții și au încercat să scape de el, dar jucătorul nu a dorit să semneze rezilierea contractului care e scadent în vara anului 2027.

Totuși, mijlocașul care în startul carierei a fost la Real Madrid, , iar la meciul cu CFR Cluj a intrat de pe bancă și a marcat golul decisiv al victoriei cu 2-1 pe care Dinamo a obținut-o în minutul 92. Drept răsplată, Zeljko Kopic l-a băgat titular, în premieră în acest sezon, în meciul din ultima rundă, cu Csikszereda, iar Soro a marcat din nou, în succesul cu 4-0, și a fost lăudat de toată lumea pentru evoluția avută.