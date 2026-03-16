Starul Rapidului, luat în colimator după derby-ul cu Dinamo: “Niciun antrenor nu i-a spus asta!”

Rapid – Dinamo, din prima etapă a play-off-ului, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 3-2. În ciuda victoriei, Andrei Borza a avut o evoluție ștearsă pe stadionul din Giulești. Giovanni Becali a remarcat acest lucru și a transmis ce sfat îi va oferi jucătorului din portofoliul său.

Andrei Borza, luat în colimator după derby-ul cu Dinamo

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a scos în relief faptul că fundașul lateral evoluează de fiecare dată cu jambierele trase în joc, fapt ce induce că este mai scund. Impresarul a transmis că îl va sfătui pe Andrei Borza să își facă găuri, asta pentru ca piciorul să respire, pentru a nu exista pe viitor accidentări din cauza lipsei de apărători.

„Derby-ul de aseară… Au fost niște chestii de arbitraj care nu mă interesează. Important e ce scrie pe tabelă, 3-2, restul sunt povești. Orice ai face, rezultatul nu se schimbă!

I-am spus o singură dată lui Borza să își ridice jambiere. A încercat la un meci sau două, dar după iar le-a lăsat jos. Cred că îl deranjează! Jambierele jos lăsate te fac mai scund, iar la el nu e cazul, are un metru și 83. Prima chestie, poți să pui acolo o apărătoare care te ferește de necazuri. Apărătoarea protejează mult”, a declarat Giovanni Becali.

Ce îi reproșează Giovanni Becali lui Borza

În continuare, Giovanni Becali a expus că niciun antrenor de la Rapid nu l-a sfătuit pe Borza să nu mai urce atât de mult. Impresarul a ținut să precizeze că Borza este fundaș, iar sarcina sa principală este de a se apăra, ci nu de a rămâne sus, în treimea adversă.

„Nu am văzut niciun antrenor din câți a avut care să îi spună că e fundaș stânga. Lumea occidentală te vede ca un fundaș stânga, nu joacă toate echipele 3-5-2. În 3-5-2 ești mai sus, ieși mai sus, dar în anumite situații. El a ieșit în multe situații când echipa a avut cuțitul la os, cum e normal, vrea să ajute, dar nu înaintea lui Petrila… De multe ori Borza era în fața lui și Petrila în spate. E adevărat, vrea să dea goluri și să ajute echipa.

Nu a fost niciun antrenor care să îi spună că el trebuie să se apere, să fie fundaș, ca mai apoi să urce. Trebuie să îl întreacă pe Petrila în anumite situații, când vine să centreze. El are niște calități extraordinare! O să înțeleagă și faza cu jambierele, o să fie altfel.

O să îi spun să își facă găuri. Sunt jucători care își fac găuri în jambiere, ca să respire. Îi spun să-și facă găuri pe spate! Când îi spun cuiva, că mi s-a întâmplat, că Borza are un metru 83 nu îi vină să creadă. M-am învățat ca înainte, că nu se verificau toate astea, așa a fost și la Sabin Ilie când l-am prezentat la Valencia.

Borza e un diamant șlefuit! Spune-mi câți s-au perindat la Rapid, a fost Mutu, Bergodi, Șumudică… Unul să nu îi spun că e fundaș?! Trebuia să îl învețe să stea, dacă are poziționarea bună nu îl mai dribla Musi. Ce-i drept, după a contribuit la două goluri!”, a conchis , jucător ce și-a prelungit înțelegerea cu Rapid, așa cum