Starul Rapidului s-a întors nemulțumit de la naționala României. Anunțul lui Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu Dinamo

Alex Dobre, cel mai în formă jucător de la Rapid, s-a întors nemulțumit în lotul giuleștenilor. Anunțul a fost făcut de antrenorul Costel Gâlcă. După ce a evoluat 33 de minute în amicalul cu Moldova (2-1), Dobre nu (1-0).

Costel Gâlcă, verdict clar înainte de Dinamo – Rapid. Ce trebuie să facă echipa sa pentru a câștiga duelul de pe Arena Națională

De asemenea, Costel Gâlcă vorbește și despre modul în care elevii săi trebuie să se comporte pentru a spera la o victorie în derby. Antrenorul spune că trupa giuleșteană are nevoie de atitudine și inspirație în fața porții, pentru a profita de ocaziile ce se vor ivi pe parcursul celor 90 de minute.

„Un meci frumos pentru orice jucător, pentru suporteri. Un meci în care toți jucătorii pe care îi avem își doresc să intre pe teren din primul minut. Ne dorim să facem un meci perfect. Știm că Dinamo e într-o formă foarte bună. O echipă cu calitate, care încearcă la fiecare meci să își impună jocul, o echipă agresivă.

Noi trebuie să avem inteligența și atitudinea necesară de a putea contracara acel joc și a profita de spațiile pe care le lasă. Trebuie să avem acea inspirație în fața porții. Nu cred că există o favorită și, indiferent de locul în clasament, în aceste meciuri nu există favorită. Știm ambițiile, istoria cluburilor și atunci cel care va fi mai concentrat, mai curajos va câștiga meciul.

În general, noi încercăm să ne impunem jocul și adversarul sau adversarii noștri pe care îi avem în față să se preocupe mai mult de jocul nostru decât noi de al lor, dar au jucători cu calitate, cu personalitate, care au demonstrat-o și anul trecut, și în acest campionat. Noi sperăm să ne impunem”, a spus Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă vorbește despre supărarea lui Alex Dobre înainte de derby-ul Dinamo – Rapid

Gâlcă a dezvăluit și care este starea psihică a lui Alex Dobre, cel care a fost convocat la echipa națională, însă nu a fost inclus în lotul României în victoria cu Austria, 1-0. Jucătorul Rapidului este dezamăgit de situație, însă are o mentalitate potrivită și speră că va mai primi șanse și pe viitor să reprezinte echipa națională.

„Pentru mine, toate meciurile sunt importante. Sunt momente importante pentru că fiecare meci trebuie să-l câștigi, de aceea suntem aici, am avut un parcurs destul de bun. Concentrarea la fiecare meci a fost bună, mai puțin cu Hermannstadt. Am avut multe momente în joc unde am decis jocurile. Pentru noi, echipa va fi arma secretă. Trebuie să arătăm ca o echipă, fiecare jucător cu calități pe care le are, dar important este să ne exprimăm cu o idee clară de joc a echipei.

(n.r. Dobre) Normal că nu e bucuros, nu? E un tip atât el, cât și Manea, care au venit cu o atitudine foarte bună și în continuare vor să demonstreze că merită să fie în lotul echipei naționale. S-au vândut foarte repede biletele, numărul este destul de mare și, cum spun de fiecare dată, ne dorim să facem o bucurie suporterilor atât ca joc, cât și ca rezultat”, a mai spus Costel Gâlcă.

Rapid, neînvinsă în ultimele 9 derby-uri cu Dinamo

De când au reușit să revină în SuperLiga, în 2021, cei de la Rapid sunt neînvinși de Dinamo în cele 9 partide jucate. Giuleștenii au 4 victorii și 5 egaluri cu trupa alb-roșie, iar acum speră să continue tradiția din ultimul timp și să plece cu punct sau puncte de pe

Ultima victorie a celor de la Dinamo, cu Rapid, a fost în 2015, când tot pe Arena Națională s-a disputat meciul. Atunci au punctat Cmovs (autogol) și Bogdan Gavrilă, iar în tricoul giuleștenilor se afla și Cristi Săpunaru.