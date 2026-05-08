Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de doar 15 ani!

Un jucător din Premier League a fost exclus din lot după ce pe social media au apărut imagini cu conversațiile pe care le avea cu o fată de doar 15 ani!
Alex Bodnariu
08.05.2026 | 18:00
AFC Bournemouth l-a exclus pe fundașul Álex Jiménez din lotul echipei, după ce pe rețelele de socializare au apărut capturi de ecran cu mesaje directe pe care spaniolul, în vârstă de 21 de ani, le-ar fi trimis unei fete de 15 ani. Clubul a confirmat situația printr-un comunicat oficial și a anunțat că jucătorul nu va face parte din echipă pentru meciul din Premier League cu Fulham.

În capturile de ecran care circulă pe rețelele de socializare se pot vedea schimburi de mesaje nepotrivite un cont care îi aparține unei minore. Mesajele au un conținut deocheat, iar pe social media a început o campanie prin care se cere deschiderea unei investigații.

AFC Bournemouth a transmis că este la curent cu postările apărute în mediul online și că înțelege gravitatea situației. Va urma o investigație internă. Clubul a precizat că nu va face niciun alt comentariu public până la finalizarea anchetei. Jiménez a fost suspendat temporar din activitatea primei echipe, în timp ce atât clubul, cât și autoritățile relevante analizează materialele apărute online.

Jiménez a sosit la AFC Bournemouth de la AC Milan în vara trecută și, după o perioadă inițială sub formă de împrumut, transferul a fost oficializat definitiv în februarie, printr-un contract valabil până în 2031. Fundașul dreapta a evoluat în 32 de meciuri în acest sezon.

Bournemouth ocupă în prezent un loc care poate garanta calificarea în UEFA Champions League. Anglia trimite direct cinci echipe în faza principală a competiției, iar Aston Villa, ocupanta poziției a cincea, este calificată în finala UEFA Europa League. Un succes al britanicilor în duelul cu Freiburg ar însemna automat că ocupanta locului 6 din Premier League va merge în Champions League.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
