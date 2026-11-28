Jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, i-a reamintit lui Dani Coman că fotbalistul Ricardo Matos, aflat în ultimele 6 luni de contract, ar fi dorit de Rapid București. Conducătorul celor de la FC Argeș recunoaște că sunt patru jucători pe care piteștenii speră să-i poată păstra.
De asemenea, Dani Coman a dezvăluit că FC Argeș este în negocieri cu doi jucători care ar putea ajunge sub comanda lui Bogdan Andone în iarnă. „Da, e adevărat. Eu nu cred că există interes din partea Rapidului. Sunt mai mulți jucători cărora le-am propus prelungirea contractelor, au deadline până pe 2 decembrie. Sper să le prelungim contractele celor patru jucători pe care îi avem în vizor: Matos, Sierra, Sadriu, Moldoveanu.
Au oferta scrisă pe masă, au analizat-o, probabil, împreună cu agenții lor. Până miercuri, eu sper să le prelungim tuturor contractele. Avem în vizor doi jucători pe care i-am urmărit, cu care am discutat, dar deocamdată este devreme, pentru că avem nevoie de jucătorii pe care îi avem, de liniște și de rezultate. Un jucător din Superligă și unul de afară”, a punctat Dani Coman.
La rândul său, Marcel Pușcaș le-a reamintit celor prezenți în studioul FANATIK SUPERLIGA că Moldoveanu era unul dintre cei mai valoroși jucători ai generației sale, însă nu a confirmat niciodată la nivel înalt.
„La grupa de ’99, Moldoveanu și Vlad Dragomir erau cei mai talentați fotbaliști ai lotului. Din păcate, niciunul dintre cei doi, și Dragomir n-a jucat în România, a plecat de la Timișoara direct în Anglia, nu a ajuns la cluburi importante din Europa ca senior.
Erau numărul unu, de departe, în România, la 17 ani. Moldoveanu a avut și două accidentări, doi ani a fost ținut departe de teren. E un jucător foarte interesant. Din păcate, a trecut timpul, a făcut 27 de ani. E util pentru multe echipe din campionatul României”, a declarat Pușcaș.