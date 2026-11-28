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Jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, i-a reamintit lui Dani Coman că fotbalistul Ricardo Matos, aflat în ultimele 6 luni de contract, ar fi dorit de Rapid București. Conducătorul celor de la FC Argeș recunoaște că sunt patru jucători pe care piteștenii speră să-i poată păstra.

FC Argeș este în negocieri avansate cu patru jucători pentru prelungirea contractelor

De asemenea, Dani Coman a dezvăluit că FC Argeș este în negocieri cu doi jucători care ar putea ajunge sub comanda lui Bogdan Andone în iarnă. „Da, e adevărat. Eu nu cred că există interes din partea Rapidului. Sunt mai mulți jucători cărora le-am propus prelungirea contractelor, au deadline până pe 2 decembrie. Sper să le prelungim contractele celor patru jucători pe care îi avem în vizor: Matos, Sierra, Sadriu, Moldoveanu.

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Au oferta scrisă pe masă, au analizat-o, probabil, împreună cu agenții lor. Până miercuri, eu sper să le prelungim tuturor contractele. Avem în vizor doi jucători pe care i-am urmărit, cu care am discutat, dar deocamdată este devreme, pentru că avem nevoie de jucătorii pe care îi avem, de liniște și de rezultate. Un jucător din Superligă și unul de afară”, a punctat Dani Coman.

Marcel Pușcaș și-a adus aminte cum Robert Moldoveanu era cel mai valoros jucător al generației sale

La rândul său, în studioul FANATIK SUPERLIGA că Moldoveanu era unul dintre cei mai valoroși jucători ai generației sale, însă nu a confirmat niciodată la nivel înalt.

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„La grupa de ’99, Moldoveanu și Vlad Dragomir erau cei mai talentați fotbaliști ai lotului. Din păcate, niciunul dintre cei doi, și Dragomir n-a jucat în România, a plecat de la Timișoara direct în Anglia, nu a ajuns la cluburi importante din Europa ca senior.

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, la 17 ani. Moldoveanu a avut și două accidentări, doi ani a fost ținut departe de teren. E un jucător foarte interesant. Din păcate, a trecut timpul, a făcut 27 de ani. E util pentru multe echipe din campionatul României”, a declarat Pușcaș.

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