Starul unei favorite la Cupa Mondială a ieșit la cumpărături în SUA și nu a fost recunoscut. Imagini cu fotbalistul de 200 de milioane de euro

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Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada adună la startul ei 48 de echipe din toate colțurile planetei. Dintre acestea, doar 6-7 sunt văzute cu șanse reale la trofeu. Printre ele se află și Spania, campioana europeană din 2024. În Statele Unite, chiar în săptămâna de debut a competiției, s-a întâmplat un eveniment inedit. Cine e starul ibericilor, un fotbalist cotat la sute de milioane de euro, care a ieșit la cumpărături și nu a fost recunoscut.

Valorează peste 200 de milioane de euro, dar nimeni nu l-a recunoscut. Fotbalistul a ieșit la cumpărături în SUA și a trecut neobservat

În Statele Unite ale Americii, fotbalul clasic, adică ”sportul rege”, nu are deloc popularitatea din Europa. Alte sporturi țin aici capul de afiș în interesul fanilor. E vorba de fotbalul american, de baschet, de baseball sau de hochei. ”Soccer-ul” este undeva la coada preferințelor. De acest lucru s-a convins recent un superstar din Europa.

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, campion european cu Spania și câștigător a multiple trofee cu Barcelona, a ajuns să treacă neobservat în SUA. Chiar în ajunul startului Cupei Mondiale, ibericul a ieșit la cumpărături în orășelul Fort Oglethorpe din Georgia. Dacă în Europa, un astfel de eveniment ar fi echivalat cu o baie de mulțime, peste ocean s-a lăsat cu o liniște surprinzătoare.

Pe rețelele de socializare a apărut un filmuleț cu Yamal împreună cu doi prieteni ieșind din hipermarket cu un cărucior plin de fel și fel de produse. Starul Spaniei părea într-o dispoziție foarte bună înainte de debutul Cupei Mondiale. A surprins faptul că aproape nimeni nu l-a recunoscut. Dacă nu exista fanul care să îl filmeze, nu s-ar fi aflat de ”ieșirea” sa.

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LAMINE YAMAL SPOTTED SHOPPING AT A SUPERMARKET 🇪🇸😱 During some free time away from Spain’s World Cup camp, the young star was seen doing a little shopping in the United States 🔥🇺🇸 — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH)

Care este situația medicală a lui Yamal înainte de debutul Spaniei la Cupa Mondială 2026

Lotul Spaniei este cantonat în Chattanooga, Tennessee. În privința lui Yamal, au existat îngrijorări că o accidentare mai veche l-ar putea ține pe starul catalan pe tușă în primele meciuri ale ibericilor de la Mondial. Cu toate acestea, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, este optimist că piesa sa de bază va fi aptă și va juca un rol important.

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Furia Roja mai are câteva zile de așteptat până când își începe campania. împotriva selecționatei din Insulele Capului Verde, în cadrul Grupei H. Meciul dintre iberici și formația jucătorului de la FCSB, Joao Paulo (28 de ani) este programată luni, 15 iunie, la Atlanta (SUA).

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În ultimele zile, atât Lamine Yamal, cât și Nico Williams (23 de ani) au acuzat probleme medicale. Cei doi tineri nu au participat la amicalele naționalei lor dinaintea Cupei Mondiale. O veste bună a venit în urma antrenamentului de joi, 11 iunie. Atunci, ambii jucători s-au pregătit normal. Se pare că nu vor fi emoții în legătură cu prezența lor la primul meci de la turneul final.

Ce cotă imensă de piață are Lamine Yamal: de la 200 la peste 350 de milioane

Naționala Spaniei este favorită la câștigarea Cupei Mondiale 2026. Ibericii sunt văzuți pornind cu prima șansă, alături de Franța. În urma lor sunt Anglia, Portugalia, Brazilia și Argentina. Sunt doar 4 naționale le Mondialul din SUA, Mexic și Canada care au o valoare a loturilor de peste 1 miliard de euro: Franța, Anglia, Spania și Portugalia.

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În lotul Spaniei, Yamal este lider la capitolul valoare de piață, fiind cotat la 200 de milioane de euro. Asta vedem pe Transfermarkt. Cei de la CIES (institut elvețian care folosește un model statistic complex) îl consideră pe spaniol cel mai valoros jucător din lume, cu estimări între 343 și 402 milioane de euro în ultimele luni. Cea mai recentă valoare publică este în jur de 358 milioane de euro.