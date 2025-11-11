Starul Ungariei, pe lista lui Real Madrid și Manchester City! Clubul e gata să-i ofere o mărire de salariu

ADVERTISEMENT

Fotbalistul celor de la Liverpool, Dominik Szoboszlai, ar putea să ajungă la Real Madrid, club unde un alt fotbalist maghiar, Ferenc Puskas, a scris istorie în urmă cu mulți ani.

Real Madrid, cu ochii pe Dominik Szoboszlai, starul lui Liverpool

Mijlocașul echipei „cormorane” a impresionat și în acest sezon, el fiind folosit pe mai multe posturi, inclusiv în apărare, ca fundaș dreapta. Modul în care s-a achitat de sarcini a dovedit valoarea pe care o are, iar șefii de la Real Madrid și Manchester City au rămas impresionați de calitățile jucătorului maghiar, care poate evolua atât în apărare, cât și la mijloc sau în atac, la cel mai înalt nivel.

Interesul pentru Szoboszlai a ajuns și la urechile celor care o conduc pe Liverpool și se pare că aceștia vor să demareze negocierile pentru ca mijlocașul să primească un nou contract, dat fiind faptul că acum el câștigă doar 5 milioane de euro pe an, mult sub cât primesc alți fotbaliști de top care îndeplinesc același rol, precum Jude Bellingham, la Real Madrid, remunerat cu 15 milioane de euro anual, sau Bernardo Silva, care primește de la Manchester City 12 milioane de euro anual.

Actualul contract al maghiarului cu trupa engleză expiră în vara anului 2028, iar pentru a-l lua va fi nevoie de o sumă de transfer care probabil se va apropia de 100 de milioane de euro.

Cariera lui Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai a ajuns prima dată în fotbalul mare la RB Salzburg, acolo unde a fost promovat la prima echipă încă de la 16 ani. El a impresionat și a urmat trecerea la sora mai mare, RB Leipzig, din Bundesliga. Acolo și-a confirmat talentul și a dovedit că poate juca mai multe roluri: număr 8, număr 10 sau chiar extremă, în partea stângă și în partea dreaptă.

În vara anului 2023 a ajuns la Liverpool, după ce englezii au plătit în schimbul său 70 de milioane de euro. La nivel de echipă națională, el are deja 59 de selecții și 17 goluri marcate.

Povestea impresionantă a lui Dominik Szoboszlai, care a fost ajutat de tatăl său să ajungă fotbalist profesionist

Tatăl lui , Zsolt Szoboszlai, a devenit un exemplu de devotament părintesc în fotbalul modern. Nemulțumit de sistemul tradițional de formare a tinerilor jucători din Ungaria, Zsolt a decis să creeze propriul club – Akademie Phoenix-Gold FC – cu un singur scop: să-i ofere fiului său mediul ideal pentru a se dezvolta. A investit timp, bani și energie într-un proiect unic, unde principiile erau simple, dar ferme – disciplină, mentalitate câștigătoare și libertate tehnică. Clubul a devenit rapid un laborator pentru perfecționarea lui Dominik, punând bazele carierei sale impresionante.

Această decizie curajoasă s-a dovedit a fi vizionară. În loc să urmeze drumul clasic prin academiile marilor cluburi, Szoboszlai a crescut într-un sistem construit special pentru el, adaptat stilului său de joc și personalității sale. Zsolt i-a fost antrenor, mentor și critic, și a modelat caracterul fiului său. Rezultatul se vede astăzi pe teren: un mijlocaș complet, lider al naționalei Ungariei și , produsul unui vis început în curtea unei academii create din dragoste și ambiție.