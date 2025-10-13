Starurile Austriei, monumente de frustrare după 0-1 cu România: „Nu aveam voie să plecăm învinși” / „Românii nici măcar nu mai voiau să câștige meciul”

România a „stricat” parcursul perfect al Austriei în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. După cinci victorii consecutive, . Vedetele Austriei, David Alaba și Marcel Sabitzer, au tras concluziile la final.

Starul lui Real Madrid, șocat după eșecul cu România

Căpitanul Austriei, David Alaba, a subliniat faptul că echipa sa ar fi fost mulțumită cu o remiză, ținând cont de modul în care s-a jucat partida de pe Arena Națională. „Dezamăgirea este, evident, imensă. Aveam alte planuri și voiam să câștigăm. Când primești un gol în ultimul minut, tu putând fi mulțumit cu un 0-0, gustul e de două ori mai amar. România a jucat foarte bine, dar nici noi nu am făcut un joc rău.

Nu poți să te aperi cu succes la orice fază. Românii au fost tot timpul agresivi și periculoși. Ținând cont de experiența pe care o avem, de echipă și de drumul pe care l-am parcurs până acum, nu aveam voie să plecăm învinși de aici. Am câștigat un astfel de meci în Bosnia. Nu poți juca extraordinar în fiecare meci. Totuși, avem în continuare încredere și totul e la mâna noastră”, a spus fundașul lui Real Madrid, conform .

Vedeta Borussiei Dortmund, reacție dură după România – Austria 1-0

Marcel Sabitzer, mijlocașul Borussiei Dortmund, a fost extrem de frustrat la finalul întâlnirii, declarând că „tricolorii” nici nu mai căutau victoria înainte de faza care a dus la reușita decisivă a lui Virgil Ghiță. „Nu mai voiau să câștige meciul. Am avut posesia timp de două-trei minute, iar apoi am pierdut-o, nu aveam voie.

Nu a fost cel mai bun meci al nostru, dar am fi fost mulțumiți cu un 0-0. Am simțit că am fost mai buni în repriza a doua, dar am pierdut mingea foarte des. Suntem dezamăgiți, dar totul depinde de noi. Vom da totul în ultimele două meciuri și sunt convins că putem obține calificarea”, a transmis Sabitzer, conform sursei menționate.

Clasament Austria, după eșecul cu România

, Austria și-a complicat serios situația. Trupa pregătită de Ralf Rangnick a rămas pe prima poziție, însă avantajul față de a doua clasată Bosnia a rămas de doar 2 puncte în acest moment.

Așadar, în cazul în care cele două vor învinge în următoarea etapă, în care Austria întâlnește Cipru, iar Bosnia joacă împotriva României, prima poziție în grupă s-ar putea decide în ultima rundă, când „Das Team” și echipa condusă din teren de Edin Dzeko se vor întâlni în meci direct.