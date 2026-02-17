Sport

Starurile lui Real Madrid au sărit în apărarea lui Vinicius după scandalul rasist din Champions League: ”L-a numit ‘maimuță’. Asta nu se poate întâmpla”

Vinicius a fost protagonistul unor momente tensionate la meciul Benfica - Real Madrid 0-1. Starurile ”galacticilor” au făcut scut în jurul brazilianului în scandalul de rasism.
Traian Terzian
18.02.2026 | 00:50
Starurile lui Real Madrid au sarit in apararea lui Vinicius dupa scandalul rasist din Champions League La numit maimuta Asta nu se poate intampla
ULTIMA ORĂ
Vinicius, apărat de starurile lui Real Madrid. Sursă foto: @DebateUruguay_
ADVERTISEMENT

În startul reprizei secunde, după ce a marcat unicul gol al partidei, Vinicius a acuzat faptul că un adversar i-a adresat jigniri rasiste și jocul a fost întrerupt timp de 10 minute. Brazilianul a fost apărat de starurile de la Real Madrid după acest moment.

Vinicius, apărat de starurile de la Real Madrid

Desemnat cel mai bun jucător al întâlnirii Benfica – Real Madrid 0-1, din prima manșă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Champions League, mijlocașul Aurelian Tchouameni a explicat că Gianluca Prestianni l-a făcut ”maimuță” pe Vinicius.

ADVERTISEMENT

”Adevărul este că asta nu se poate întâmpla. Ni s-a spus că tipul l-a numit ‘maimuță’ cu tricoul acoperindu-i gura. Apoi spune că nu a spus nimic, că a zis ‘rahat’, dar nu contează. Am vorbit ca echipă, iar Vini ne-a spus că trebuie să continuăm să jucăm. Nu știu ce să spun. Vom vorbi. Asta nu se poate întâmpla”, a declarat francezul, conform As.

La rândul său, Federico Valverde, căpitanul formației madrilene, s-a arătat indignat de faptul că abuzul rasist nu va putea fi demonstrat. ”Nu știm ce a spus. Conform tuturor coechipierilor din apropiere, au auzit ceva foarte urât.

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

Mulți oameni s-au certat pe tema asta. Vinicius este unul dintre ei. E păcat că, cu atâtea camere, nu au putut înregistra asta… Dacă îți acoperi gura ca să spui ceva… Suntem mândri de Vinicius și de jocul lui grozav”, a spus Valverde.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”

Vinicius, inamicul public numărul 1

Superstarul lui Real Madrid a încins spiritele pe Estadio Da Luz din Lisabona după ce a marcat unicul gol al întâlniri în startul reprizei secunde. Brazilianul a avut o bucurie indecentă, iar nervii și-au făcut imediat apariția.

Până la reluarea jocului, argentinianul Gianluca Prestianni i-a zis ceva lui Vinicius, însă nu se știe exact despre ce este vorba, Și asta deoarece jucătorul Benficăi și-a acoperit gura cu tricoul.

ADVERTISEMENT

Vinicius i-a reclamat arbitrul francez Francois Letexier că a fost victima abuzurilor rasiale, iar acest a decis întreruperea jocului. Atacantul realului a mers pe banca de rezerve și a dat semne că nu mai vrea să revină. După aproximativ 10 minute spiritele s-au mai calmat și jocul a fost reluat.

Cristi Chivu, în inspecție pe terenul sintetic din Norvegia! Meciul cu Bodo/Glimt poate...
Fanatik
Cristi Chivu, în inspecție pe terenul sintetic din Norvegia! Meciul cu Bodo/Glimt poate avea de suferit. Update
Live video UEFA Champions League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. Toate rezultatele...
Fanatik
Live video UEFA Champions League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. Toate rezultatele serii. Real Madrid, revanșă în fața Benficăi
Benfica – Real Madrid s-a oprit din cauza lui Vinicius! Cum a acuzat...
Fanatik
Benfica – Real Madrid s-a oprit din cauza lui Vinicius! Cum a acuzat că l-a numit adversarul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul,...
iamsport.ro
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul, devenit și el fotbalist. Cei doi nu își mai vorbesc de mult timp: 'Știi ce face acum?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!