Starurile lui Real Madrid au sărit în apărarea lui Vinicius după scandalul rasist din Champions League: ”L-a numit ‘maimuță’. Asta nu se poate întâmpla”

În startul reprizei secunde, după ce a marcat unicul gol al partidei, Vinicius a acuzat faptul că un adversar i-a adresat jigniri rasiste și jocul a fost întrerupt timp de 10 minute. Brazilianul a fost apărat de starurile de la Real Madrid după acest moment.

Vinicius, apărat de starurile de la Real Madrid

Desemnat cel mai bun jucător al întâlnirii Benfica – Real Madrid 0-1, din , mijlocașul Aurelian Tchouameni a explicat că Gianluca Prestianni l-a făcut ”maimuță” pe Vinicius.

”Adevărul este că asta nu se poate întâmpla. Ni s-a spus că tipul l-a numit ‘maimuță’ cu tricoul acoperindu-i gura. Apoi spune că nu a spus nimic, că a zis ‘rahat’, dar nu contează. Am vorbit ca echipă, iar Vini ne-a spus că trebuie să continuăm să jucăm. Nu știu ce să spun. Vom vorbi. Asta nu se poate întâmpla”, a declarat francezul, conform .

La rândul său, Federico Valverde, căpitanul formației madrilene, s-a arătat indignat de faptul că abuzul rasist nu va putea fi demonstrat. ”Nu știm ce a spus. Conform tuturor coechipierilor din apropiere, au auzit ceva foarte urât.

Mulți oameni s-au certat pe tema asta. Vinicius este unul dintre ei. E păcat că, cu atâtea camere, nu au putut înregistra asta… Dacă îți acoperi gura ca să spui ceva… Suntem mândri de Vinicius și de jocul lui grozav”, a spus Valverde.

Vinicius, inamicul public numărul 1

Superstarul lui Real Madrid a încins spiritele pe Estadio Da Luz din Lisabona după ce a marcat unicul gol al întâlniri în startul reprizei secunde. Brazilianul a avut o bucurie indecentă, iar nervii și-au făcut imediat apariția.

Până la reluarea jocului, argentinianul Gianluca Prestianni i-a zis ceva lui Vinicius, însă nu se știe exact despre ce este vorba, Și asta deoarece jucătorul Benficăi și-a acoperit gura cu tricoul.

Vinicius i-a reclamat arbitrul francez Francois Letexier că , iar acest a decis întreruperea jocului. Atacantul realului a mers pe banca de rezerve și a dat semne că nu mai vrea să revină. După aproximativ 10 minute spiritele s-au mai calmat și jocul a fost reluat.