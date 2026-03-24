Starurile lui Real Madrid, decizie importantă după victoria cu Atletico. ”Galacticii” și-au ales antrenorul pentru sezonul viitor

Este bine cunoscut faptul că vestiarul lui Real Madrid este plin de staruri și nu orice antrenor poate gestiona situația. Așa se face că jucătorii ”galacticilor” au o influență majoră în alegerea omului care să stea pe banca tehnică.

Viitorul antrenor de la Real Madrid, desemnat de starurile din vestiar

După eșecul lui Xabi Alonso la conducerea formației madrilene, Florentino Perez a fost obligat să găsească o soluție de avarie. Președintele Realului , care se afla pe banca echipei secunde, și l-a numit interimar până la finalul actualului sezon.

În ciuda faptul că nu are experiență la nivel înalt, fostul fundaș spaniol a reușit să redreseze corabia. Iar calificarea în sferturile de finale ale Champions League, după o ”dublă” excelentă cu Manchester City, i-a întărit poziția.

Mai mult decât atât, Arbeloa a cucerit vestiarul, iar influența sa are acum o greutate semnificativă în rândul jucătorilor. Și cotidianul a anunțat că aproape tot vestiarul îl susține pentru a rămâne pe banca tehnică și în sezonul viitor.

Punctele forte ale lui Arbeloa

Alvaro Arbeloa a avut un impact uriaș imediat după numire, iar o mare parte a lotului se simte confortabil cu el. Acest lucru se reflectă în atmosfera pozitivă care s-a instalat la centrul de antrenament de la Valdebebas. De asemenea, tehnicianul și-a câștigat respectul prin numeroasele decizii atente pe care le-a luat de când a preluat conducerea.

Fostul fundaș și-a dorit tot timpul să-și cunoască mai bine jucătorii, să se conecteze cu ei, să schimbe opinii și a vorbit tot timpul deschis și și-a explicat planurile. I-a apărat public pe jucători, dar a fost foarte clar cu ei în privat. Iar acest mesaj direct și lipsit de ambiguitate a fost esențial pentru procesul de reconstrucție a echipei, dar și pentru a fi acceptat de fotbaliști.

Vestiarul este mulțumit de stilul de joc, de abordare și de munca zilnică. Aici, Arbeloa are un alt avantaj major: staff-ul său tehnic. Jucătorii sunt încântați de asistenți și există o relație excelentă cu aceștia. Există o conexiune puternică atât în teren, cât și în afara lui.

Starurile de la Real care îl susțin pe Arbeloa

Federico Valverde și starul brazilian Vinicius, doi dintre jucătorii care în era Xabi Alonso au avut mari probleme, sunt cei mai încântați de colaborarea cu Alvaro Arbeloa, iar în spatele acestora s-au așezat ferm Thibaut Courtois, Aurelian Tchouameni și Antonio Rudiger.

Deși cu probleme medicale în ultima perioadă, Kylian Mbappe și Jude Bellingham ar fi și ei susținători ai actualului antrenor, la fel ca și Arda Guler, Fran Garcia, Brahim Diaz și portarul de rezervă Andriy Lunin, cel care a primit toată încrederea după accidentarea lui Courtois.

Însă, poate cel mai important vot a venit de la căpitanul Dani Carvajal. Deși devenit rezerva lui Trent Alexander-Arnold, veteranul a fost în dauna englezului, care a ajuns pe banca de rezerve pentru că a întârziat la un antrenament. A fost un gest de integritate care i-a adus respectul tuturor. Chiar și al fostului jucător de la Liverpool, care a acceptat și a înțeles decizia fără plângeri.