Stația Spațială Internațională în pericol. Rușii anunță că opresc cooperarea cu NASA și Agenția Spațială Europeană

Şeful Roscosmos, Dmitri Rogozin, a anunțat sâmbătă că Rusia nu va mai lucra cu partenerii săi, inclusiv NASA şi Agenţia Spaţială Europeană, în proiectul comun privind Stația Spațială Internațională, acolo unde Rusia îndeplinește un rol important.

Dmitri Rogozin, șeful Roscosmos, a declarat într-o postare pe o rețea de socializare că scopul sancțiunilor occidentale este acela „de și de a arunca poporul nostru în disperare și foame, pentru a ne pune țara în genunchi”. El a adăugat că „nu vor reuși, dar intențiile sunt clare”.

„De aceea cred că restabilirea relațiilor normale dintre partenerii de la Stația Spațială Internațională (ISS) și alte proiecte este posibilă doar cu eliminarea totală și necondiționată a sancțiunilor ilegale”, a spus Rogozin, potrivit .

Rogozin a adăugat că propunerile lui Roscosmos cu privire la momentul încheierii cooperării asupra ISS cu agențiile spațiale din Statele Unite, Canada, Uniunea Europeană și Japonia vor fi raportate în curând autorităților ruse.

Dmitri Rogozin avertizase anterior că sancțiunile ar putea „distruge” .

Stația Spațială Internațională este și un simbol al detensionării relațiilor politice post-Război Rece între Washington și Moscova. Sarcinile pentru funcționarea SSI sunt împărțite între SUA și Rusia, susţinerea vieţii venind din partea SUA iar propulsia, care opreşte căderea pe Pământ, venind din partea Rusiei.

Rogozin declarase anterior că responsabilităţile Rusiei pe SSI ar putea fi preluate de către SUA sau Europa în cazul în care Moscova decide să se retragă din acest proiect. Statele Unite au precizat atunci că va fi „foarte dificil” să opereze singure satelitul.

Atunci când Dmitri Rogozin s-a întrebat retoric cine ar putea salva Stația Spațială în cazul în care Rusia s-ar retrage din proiect, miliardarul american Elon Musk a răspuns scurt: Space X, numele companiei sale spațiale private.

Mai mult, când un utilizator de Twitter l-a întrebat pe fondatorul Tesla dacă asta înseamnă că SpaceX va împiedica SSI să cadă pe Pământ, Musk a răspuns pur şi simplu: „Da”.

Rusia şi Statele Unite au reuşit să-şi depășească diferenţele politice în această săptămână, atunci când astronautul NASA Mark Vande Hei s-a întors pe Pământ alături de cei doi colegi ruşi. Acest moment a venit la doar câteva zile după ce trei cosmonauţi ruşi au sosit la SSI purtând costume în culorile galben şi albastru, gest ce a fost interpretat drept o dovadă de sprijin pentru Ucraina şi o umilință pentru regimul lui Putin.

Turns out…

in SPACE everyone can hear you scream—in protest—without saying a word.

Russian cosmonauts board ISS wearing colours of Ukraine flag🚀

— Josh Wolfe (@wolfejosh)